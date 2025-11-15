Bihar Election Result 2025: सीमांचल में NDA ने किया खेला! जानें मुसलमानों का कहां-कहां बंटे वोट

सीमांचल में NDA ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की (Photo-IANS)
Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने 202 सीट जीकर रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं महागठबंधन को महज 35 सीटों से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा अन्य ने 6 सीटें जीती है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी शामिल है। एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा होने के बाद भी एनडीए हावी रहा है। यहां से एनडीए ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है।
सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और महागठबंधन में वोटों के बंटवारे के कारण एनडीए को फायदा हुआ है। दरअसल, यहां से AIMIM ने एक बार फिर पांच सीटें जीती है। इससे पहले विधानसभा चुनाव 2020 में भी पांच सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में चार विधायक राजद में शामिल हो गए थे।
इस बार महागठबंधन अपने मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ अपनी ओर करने में नाकाम रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए, जातिगत विभाजन के पार, सीमांचल में हिंदू वोटों के बड़े हिस्से को आकर्षित करने में कामयाब रहा और एक ऐसे क्षेत्र में बढ़त बनाने में कामयाब रहा जहां चुनौती मानी जा रही थी।
