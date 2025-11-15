Bihar Election Result 2025: सीमांचल में NDA ने किया खेला! जानें मुसलमानों का कहां-कहां बंटे वोट

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने 202 सीट जीकर रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं महागठबंधन को महज 35 सीटों से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा अन्य ने 6 सीटें जीती है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी शामिल है। एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा होने के बाद भी एनडीए हावी रहा है। यहां से एनडीए ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है।