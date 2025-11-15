Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Election Result 2025: सीमांचल में NDA ने किया खेला! जानें मुसलमानों का कहां-कहां बंटे वोट

सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और महागठबंधन में वोटों के बंटवारे के कारण एनडीए को फायदा हुआ है।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 15, 2025

सीमांचल में NDA ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की

सीमांचल में NDA ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की (Photo-IANS)

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने 202 सीट जीकर रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं महागठबंधन को महज 35 सीटों से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा अन्य ने 6 सीटें जीती है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी शामिल है। एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा होने के बाद भी एनडीए हावी रहा है। यहां से एनडीए ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है।

सीमांचल में वोटों का हुआ बंटवारा

सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और महागठबंधन में वोटों के बंटवारे के कारण एनडीए को फायदा हुआ है। दरअसल, यहां से AIMIM ने एक बार फिर पांच सीटें जीती है। इससे पहले विधानसभा चुनाव 2020 में भी पांच सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में चार विधायक राजद में शामिल हो गए थे। 

इस बार महागठबंधन अपने मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ अपनी ओर करने में नाकाम रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए, जातिगत विभाजन के पार, सीमांचल में हिंदू वोटों के बड़े हिस्से को आकर्षित करने में कामयाब रहा और एक ऐसे क्षेत्र में बढ़त बनाने में कामयाब रहा जहां चुनौती मानी जा रही थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

15 Nov 2025 06:49 pm

Published on:

15 Nov 2025 06:40 pm

Hindi News / National News / Bihar Election Result 2025: सीमांचल में NDA ने किया खेला! जानें मुसलमानों का कहां-कहां बंटे वोट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar New CM: ‘विधायक तय करेंगे अपना सीएम’, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान से नीतीश खेमे में मची खलबली

Amit Shah and Nitish Kumar met
राष्ट्रीय

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की करारी हार की 15 प्रमुख वजहें

बिहार चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई जन सुराज
राष्ट्रीय

तेजप्रताप जैसा ही आया तेजस्वी का रिएक्शन, सोशल मीडिया पोस्ट में दिखा दर्द; कहा- उतार चढ़ाव आना…

चुनाव हारने के बाद राजद ने दी प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय

RK Singh Suspended: बिहार चुनाव के बाद पूर्व मंत्री पर एक्शन, बीजेपी नेता आरके सिंह पार्टी से निलंबित

आरके सिंह
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.