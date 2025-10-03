Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी का बड़ा बयान, बीजेपी पर बोला हमला

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने जेडीयू विधायक डॉ. संजीव के राजद में शामिल होने का स्वागत किया।

2 min read

पटना

image

Shaitan Prajapat

Oct 03, 2025

RJD leader, Tejashwi Yadav

राजद नेता, तेजस्वी यादव (फोटो- IANS)

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। महागठबंधन के प्रमुख दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने जेडीयू विधायक डॉ. संजीव कुमार के राजद में शामिल होने का स्वागत किया, सीट शेयरिंग पर सहमति का भरोसा जताया और भाजपा पर नफरत व अफवाह फैलाने का गंभीर आरोप लगाया।

डॉ. संजीव की सदस्यता: तेजस्वी का ऑनलाइन संबोधन

खगड़िया जिले के परबत्ता से जेडीयू विधायक डॉ. संजीव कुमार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पार्टी छोड़ने की घोषणा की। वे दोपहर 1 बजे तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राजद की सदस्यता ग्रहण करने वाले थे। खराब मौसम के कारण तेजस्वी खुद मौके पर नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित किया। तेजस्वी ने कहा, डॉ. संजीव को हमने ऑनलाइन सदस्यता दिलाई है। वे हमारी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। यह दल-बदल नीतीश कुमार को बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि संजीव भूमिहार समुदाय में प्रभावशाली हैं। 2020 चुनाव में उन्होंने राजद प्रत्याशी को महज 951 वोटों से हराया था।

संजीव कुमार को लेकर सियासी हलचल तेज

जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या अन्य एनडीए विधायक भी राजद में शामिल होंगे, तो तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत लोग इच्छुक हैं राजद में आने के लिए। जैसे-जैसे सबकुछ तय होगा, आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सबके सामने खुलासा होगा। इससे सियासी हलचल तेज हो गई है।

सीट शेयरिंग पर तेजस्वी का आश्वासन

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनावी रणनीति को लेकर महागठबंधन में चल रही चर्चा पर तेजस्वी ने सकारात्मक संकेत दिए। उन्होंने कहा, सीट बंटवारा बहुत जल्द हो जाएगा। महागठबंधन में सहमति बन जाएगी और इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। हालिया खबरों के अनुसार, महागठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग लगभग तय हो चुकी है और 5-10 दिनों में घोषणा हो सकती है।

कांग्रेस 50 सीटों की मांग कर रही है, जबकि वीआईपी जैसे सहयोगी 20 सीटें चाहते हैं। तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर में कहा था, सीटें तो सिर्फ 243 ही हैं, जो गठबंधन में संतुलन की चेतावनी थी। विपक्षी नेता ने स्पष्ट किया कि वे सभी सीटों पर गठबंधन के चेहरे के रूप में चुनाव लड़ेंगे।

चुनाव आयोग पर टिप्पणी से इनकार

चुनाव आयोग की बैठक को लेकर तेजस्वी ने कहा, यह उनकी नियमित प्रक्रिया है। उन्होंने ज्यादा टिप्पणी करने से इनकार कर लिया। हालांकि, उन्होंने आयोग पर भाजपा के साथ साठगांठ का पुराना आरोप दोहराया।

संभल घटना पर भाजपा पर जोरदार हमला

उत्तर प्रदेश के संभल में हालिया सांप्रदायिक हिंसा को लेकर तेजस्वी ने भाजपा को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, भाजपा का एकमात्र एजेंडा अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना, नफरत फैलाना और दंगा-फसाद करना है। यही उनकी चाल और चरित्र है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा ध्रुवीकरण कर वोट हासिल करना चाहती है। उन्होंने योगी सरकार पर पुलिस की गुंडागर्दी का भी इल्जाम लगाया।

राष्ट्रीय

Published on:

03 Oct 2025 06:55 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी का बड़ा बयान, बीजेपी पर बोला हमला

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भारत की बांग्लादेश को सख्त चेतावनी: अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा की तुरंत जांच करे यूनुस सरकार

Bangladesh minority violence
विदेश

तरनतारन उपचुनाव के लिए AAP ने किया उम्मीदवार का ऐलान, जानिए किसको दिया टिकट

Punjab Chief Minister Bhagwant Mann and Harmeet Singh Sandhu
राष्ट्रीय

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की अब नहीं चलेगी मनमानी, कैश ऑन डिलीवरी फीस पर शुरू की जांच

E-commerce platforms
राष्ट्रीय

राहुल गांधी ने बाइक और कार के वजन को लेकर की ऐसी टिप्पणी, BJP ने उड़ाया मजाक

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

TCS का बड़ा फैसला, छंटनी के बाद भी कंपनी देगी 6 महीने से 2 साल तक मुफ्त पैसे

TCS
राष्ट्रीय
