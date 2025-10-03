बिहार चुनाव: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी का बड़ा बयान, बीजेपी पर बोला हमला

खगड़िया जिले के परबत्ता से जेडीयू विधायक डॉ. संजीव कुमार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पार्टी छोड़ने की घोषणा की। वे दोपहर 1 बजे तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राजद की सदस्यता ग्रहण करने वाले थे। खराब मौसम के कारण तेजस्वी खुद मौके पर नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित किया। तेजस्वी ने कहा, डॉ. संजीव को हमने ऑनलाइन सदस्यता दिलाई है। वे हमारी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। यह दल-बदल नीतीश कुमार को बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि संजीव भूमिहार समुदाय में प्रभावशाली हैं। 2020 चुनाव में उन्होंने राजद प्रत्याशी को महज 951 वोटों से हराया था।