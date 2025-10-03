बिहार चुनाव: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी का बड़ा बयान, बीजेपी पर बोला हमला

राजद नेता, तेजस्वी यादव (फोटो- IANS)
Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। महागठबंधन के प्रमुख दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने जेडीयू विधायक डॉ. संजीव कुमार के राजद में शामिल होने का स्वागत किया, सीट शेयरिंग पर सहमति का भरोसा जताया और भाजपा पर नफरत व अफवाह फैलाने का गंभीर आरोप लगाया।
खगड़िया जिले के परबत्ता से जेडीयू विधायक डॉ. संजीव कुमार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पार्टी छोड़ने की घोषणा की। वे दोपहर 1 बजे तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राजद की सदस्यता ग्रहण करने वाले थे। खराब मौसम के कारण तेजस्वी खुद मौके पर नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित किया। तेजस्वी ने कहा, डॉ. संजीव को हमने ऑनलाइन सदस्यता दिलाई है। वे हमारी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। यह दल-बदल नीतीश कुमार को बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि संजीव भूमिहार समुदाय में प्रभावशाली हैं। 2020 चुनाव में उन्होंने राजद प्रत्याशी को महज 951 वोटों से हराया था।
जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या अन्य एनडीए विधायक भी राजद में शामिल होंगे, तो तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत लोग इच्छुक हैं राजद में आने के लिए। जैसे-जैसे सबकुछ तय होगा, आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सबके सामने खुलासा होगा। इससे सियासी हलचल तेज हो गई है।
बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनावी रणनीति को लेकर महागठबंधन में चल रही चर्चा पर तेजस्वी ने सकारात्मक संकेत दिए। उन्होंने कहा, सीट बंटवारा बहुत जल्द हो जाएगा। महागठबंधन में सहमति बन जाएगी और इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। हालिया खबरों के अनुसार, महागठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग लगभग तय हो चुकी है और 5-10 दिनों में घोषणा हो सकती है।
कांग्रेस 50 सीटों की मांग कर रही है, जबकि वीआईपी जैसे सहयोगी 20 सीटें चाहते हैं। तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर में कहा था, सीटें तो सिर्फ 243 ही हैं, जो गठबंधन में संतुलन की चेतावनी थी। विपक्षी नेता ने स्पष्ट किया कि वे सभी सीटों पर गठबंधन के चेहरे के रूप में चुनाव लड़ेंगे।
चुनाव आयोग की बैठक को लेकर तेजस्वी ने कहा, यह उनकी नियमित प्रक्रिया है। उन्होंने ज्यादा टिप्पणी करने से इनकार कर लिया। हालांकि, उन्होंने आयोग पर भाजपा के साथ साठगांठ का पुराना आरोप दोहराया।
उत्तर प्रदेश के संभल में हालिया सांप्रदायिक हिंसा को लेकर तेजस्वी ने भाजपा को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, भाजपा का एकमात्र एजेंडा अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना, नफरत फैलाना और दंगा-फसाद करना है। यही उनकी चाल और चरित्र है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा ध्रुवीकरण कर वोट हासिल करना चाहती है। उन्होंने योगी सरकार पर पुलिस की गुंडागर्दी का भी इल्जाम लगाया।
