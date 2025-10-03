राहुल गांधी ने बाइक और कार के वजन को लेकर की ऐसी टिप्पणी, BJP ने उड़ाया मजाक

राहुल के इस बयान पर बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कटाक्ष किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मालवीय ने इसे 'बकवास' करार देते हुए कहा, मैंने एक बार में इतनी बकवास नहीं सुनी। अगर कोई समझ सके कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं, तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने अपने अनुयायियों से राहुल के बयान को 'डिकोड' करने को कहा और इसे हास्यास्पद बताया।राहुल का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है, जहां कुछ लोग उनके तर्क को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ने बीजेपी की आलोचना का समर्थन किया। यह विवाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ सकता है।