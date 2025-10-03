नक्शे से पाकिस्तान मिटा देंगे: सेना प्रमुख बोले- आतंक बंद करो, वरना संयम भूल जाओगे !

India Pakistan Military Warning: भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी (General Upendra Dwivedi statement) ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी (India Pakistan Military Warning) दी है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान नक्शे पर अपनी जगह बनाए रखना चाहता है, तो राज्य समर्थित आतंकवाद तुरंत रोकना होगा। द्विवेदी ने राजस्थान के अनूपगढ़ में एक सैन्य चौकी पर जवानों को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि भारत इस बार कोई नरमी नहीं दिखाएगा। पाकिस्तान को आतंकी सरगनाओं को सरकारी मदद देने की आदत छोड़नी पड़ेगी। द्विवेदी ने कहा, "पाकिस्तान को सोचना होगा कि वह अपनी भौगोलिक पहचान बचाना चाहता है या नहीं। पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंकवाद बंद करो, वरना हम ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) 1.0 जैसा संयम नहीं रखेंगे।" उन्होंने जवानों को तैयार रहने का निर्देश दिया और कहा, "ईश्वर ने चाहा तो जल्द मौका मिलेगा। शुभकामनाएं।" यह बयान पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मजबूत नीति को दर्शाता है, जहां आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है।