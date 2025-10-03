भारत ने पाकिस्तान के 5 F-16, JF-17 जेट्स गिराए: वायुसेना प्रमुख का बड़ा दावा

India-Pakistan Air Conflict: भारतीय वायुसेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए तीखे हवाई संघर्ष (India-Pakistan Air Conflict) में भारत ने पाकिस्तान के 5 अत्याधुनिक F-16 और JF-17 जेट्स (IAF Downs Pakistani Jets) को मार गिराया। नई दिल्ली में वायुसेना के सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंह ने बताया, "हमारे पास एक लंबी दूरी के हमले का सुबूत है, और हमारी प्रणाली दिखाती है कि 5 हाई-टेक फाइटर जेट्स, जो F-16 और JF-17 श्रेणी के थे, नष्ट किए गए।" F-16 अमेरिका का बना जेट है, जबकि JF-17 (F-16 JF-17 Clash) चीनी तकनीक पर आधारित हैं।