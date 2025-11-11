Bihar Election: बिहार में किसकी बनेगी सरकार?

बिहार (Bihar) में चुनावी जंग जोरों पर है। बीजेपी, जदयू और लोजपा के एनडीए गठबंधन का मुकाबला कांग्रेस और राजद के इंडिया गठबंधन से है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी मैदान में है। मतदाव का पहला चरण 6 नवंबर को था और दूसरा आज, 11 नवंबर को पूरा हो जाएगा। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। 14 नवंबर को चुनावी परिणाम आएंगे और यह साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी।