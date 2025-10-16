बिहार चुनाव 2025: बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, पीएम मोदी समेत इन नेताओं को किया शामिल

Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी। पार्टी ने 101 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने के बाद अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी। पार्टी ने पीएम मोदी समेत 40 नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों (6 और 11 नवंबर) को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।