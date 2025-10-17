सीट फाइनल नहीं… फिर भी कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की सूची, लालू ने राहुल-खड़गे को घुमाया फोन, हलचल तेज!

इस बीच, बिहार के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) प्रभारी कृष्ण अल्लावरु, पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष राजेश कुमार और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आम सहमति बनाने के लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद से मुलाकात की। बाद में, गांधी और खड़गे ने लालू से बात की।