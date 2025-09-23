बिहार चुनाव 2025: मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस

बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमाती नजर आ रही है। मंत्री अशोक चौधरी ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजा है। मंत्री चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर अपने आरोपों के लिए माफी मांगे नहीं तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, जन सुराज पार्टी के संस्थापक पीके ने पिछले दिनों मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। मंत्री ने इसी मामले में पीके को नोटिस भेजा है।
मंत्री अशोक चौधरी ने पीके की ओर से लगाए गए आरोपों को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि कोर्ट से बुलावा आने के बाद पीके डर गए और उसी की घबराहट में झूठे आरोप लगाने गए है। बता दें कि इससे पहले भी मंत्री ने पीके पर मानहानि का मामला दायर कया था, जिसके बाद कोर्ट ने 17 सितंबर को उन्हें पेशी के लिए बुलाया था।
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। पीके ने कहा- अशोक चौधरी ने दो सालों में पत्नी, बेटी, समधन और उनसे जुड़े मानव विभाग ट्रस्ट के माध्यम से 200 करोड़ रुपये की जमीनी खरीदी। इस ट्रस्ट की ट्रेजरी अशोक चौधरी की बेटी की सास अनिता चौधरी हैं। इन्हीं आरोपों के सबूत मांगते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी है।
बता दें कि प्रशांत किशोर पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पहले भी मानहानि का मामला दायर कर चुके हैं। उस समय पीके ने आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी ने लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी के लिए पैसे देकर टिकट खरीदा था। पिछले लोकसभा चुनाव में अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी ने चिराग पासवान की पार्टी से समस्तीपुर से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी।