बिहार चुनाव 2025: मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। पीके ने कहा- अशोक चौधरी ने दो सालों में पत्नी, बेटी, समधन और उनसे जुड़े मानव विभाग ट्रस्ट के माध्यम से 200 करोड़ रुपये की जमीनी खरीदी। इस ट्रस्ट की ट्रेजरी अशोक चौधरी की बेटी की सास अनिता चौधरी हैं। इन्हीं आरोपों के सबूत मांगते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी है।