Video: पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर भड़के BJP कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी

महाराष्ट्र के डोंबिवली में कांग्रेस नेता मामा पगारे द्वारा सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्ट के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता की पोस्ट को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का अपमान बताया है। हालांकि इस घटना में नाटकीय मोड़ तब आया जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता को बुलाया और उन्हें साड़ी पहना दी।
कांग्रेस नेता मामा पगारे द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व बीजेपी के कल्याण जिला अध्यक्ष नंदू परब ने किया। बीजेपी नेता ने इस पोस्ट की निंदा की।
बीजेपी नेता नंदू परब ने चेतावनी देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी खे खिलाफ ऐसी पोस्ट करना न केवल अपमानजनक है बल्कि अस्वीकार्य भी है। अगर हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए इस तरह के प्रयास फिर से किए गए, तो बीजेपी और भी कड़ा जवाब देगी।
बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मामा पगारे को साड़ी पहनाने के मामले में कांग्रेस ने आलोचना की है। कांग्रेस नेता सचिन पोटे ने कहा- मामा पगारे 73 वर्षीय वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता हैं। अगर उन्होंने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किया था, तो बीजेपी को उन्हें गुमराह करने और फिर साड़ी पहनाने के बजाए पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिे थी। यह कृत्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है।
कांग्रेस नेता सचिन मोटे ने मामा पगारे को साड़ी पहनाने की घठना में शामिल लोगों पर पुलिस से उचित कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता अक्सर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया।
बता दें कि बिहार के दरभंगा में भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन को अपशब्द कहे गए। वीडियो वायरल होने पर हंगामा मच गया। इसके बाद एनडीए ने इसे कांग्रेस-राजद का अपमान बताया। इस पर 4 सितंबर को एनडीए ने बिहार बंद बुलाया।