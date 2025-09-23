Video: पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर भड़के BJP कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी

महाराष्ट्र के डोंबिवली में कांग्रेस नेता मामा पगारे द्वारा सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्ट के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता की पोस्ट को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का अपमान बताया है। हालांकि इस घटना में नाटकीय मोड़ तब आया जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता को बुलाया और उन्हें साड़ी पहना दी।