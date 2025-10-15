Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव 2025: बीजेपी की दूसरी सूची में कितने विधायकों का कटा टिकट, देखें पूरी लिस्ट

Bihar Assembly Election 2025: बीजेपी ने बुधवार को प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस सूची में कई विधायकों का टिकट भी काट दिया।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 15, 2025

बिहार BJP ने दूसरी लिस्ट की जारी (Photo-IANS)

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने दूसरी सूची में 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने इस सूची में लोकगायिका मैथिली ठाकुर को भी टिकट दिया है। मैथिली ने मंगलवार को ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। वहीं पूर्व IPS आनंद मिश्रा को बक्सर सीट से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में कई उम्मीदवार के नाम काटे है तो कई नए चेहरों को भी प्रत्याशी बनाया है।

इन उम्मीदवारों का कटा टिकट

बीजेपी ने बाढ़ विधासनभा से सिटिंग विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट काट दिया है। इसके अलावा छपरा से विधायक सीएन गुप्ता का भी टिकट काट दिया। बताया जा रहा है कि गुप्ता के खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकंबेंसी थी। मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा और गोपालगंज से विधायक कुसुम देवी को भी टिकट नहीं दिया।

नए चेहरों पर खेला दांव

बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में कई नए चेहरों पर दांव खेला है। पार्टी ने शाहपुर, अगिआंव और मुजफ्फरपुर सीट से नए प्रत्याशियों को टिकट दिया है। शाहपुर से राकेश ओझा, अगिआंव से महेश पासवान और मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को प्रत्याशी बनाया है।

पहली सूची में 71 प्रत्याशियों का किया था ऐलान

बता दें कि बीजेपी ने पहली सूची में 71 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। वहीं अब दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों को घोषित किया है। एनडीए में बीजेपी को 101 सीटें मिली है। इस तरह 101 में से अब तक 83 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। 

NDA में हुआ सीट बंटवारा

एनडीए में घटक दलों के बीच सीट बंटवारा हो गया है। बीजेपी-जेडीयू को 101-101 सीटें मिली है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी है। इसके अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीटें मिली है। 

दो चरणों में होंगे चुनाव

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। 

image

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

15 Oct 2025 06:29 pm

Published on:

15 Oct 2025 06:28 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव 2025: बीजेपी की दूसरी सूची में कितने विधायकों का कटा टिकट, देखें पूरी लिस्ट

