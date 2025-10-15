बिहार चुनाव 2025: बीजेपी की दूसरी सूची में कितने विधायकों का कटा टिकट, देखें पूरी लिस्ट

बिहार BJP ने दूसरी लिस्ट की जारी (Photo-IANS)
Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने दूसरी सूची में 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने इस सूची में लोकगायिका मैथिली ठाकुर को भी टिकट दिया है। मैथिली ने मंगलवार को ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। वहीं पूर्व IPS आनंद मिश्रा को बक्सर सीट से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में कई उम्मीदवार के नाम काटे है तो कई नए चेहरों को भी प्रत्याशी बनाया है।
बीजेपी ने बाढ़ विधासनभा से सिटिंग विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट काट दिया है। इसके अलावा छपरा से विधायक सीएन गुप्ता का भी टिकट काट दिया। बताया जा रहा है कि गुप्ता के खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकंबेंसी थी। मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा और गोपालगंज से विधायक कुसुम देवी को भी टिकट नहीं दिया।
बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में कई नए चेहरों पर दांव खेला है। पार्टी ने शाहपुर, अगिआंव और मुजफ्फरपुर सीट से नए प्रत्याशियों को टिकट दिया है। शाहपुर से राकेश ओझा, अगिआंव से महेश पासवान और मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को प्रत्याशी बनाया है।
बता दें कि बीजेपी ने पहली सूची में 71 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। वहीं अब दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों को घोषित किया है। एनडीए में बीजेपी को 101 सीटें मिली है। इस तरह 101 में से अब तक 83 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है।
एनडीए में घटक दलों के बीच सीट बंटवारा हो गया है। बीजेपी-जेडीयू को 101-101 सीटें मिली है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी है। इसके अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीटें मिली है।
बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।
