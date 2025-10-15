बिहार चुनाव 2025: बीजेपी की दूसरी सूची में कितने विधायकों का कटा टिकट, देखें पूरी लिस्ट

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने दूसरी सूची में 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने इस सूची में लोकगायिका मैथिली ठाकुर को भी टिकट दिया है। मैथिली ने मंगलवार को ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। वहीं पूर्व IPS आनंद मिश्रा को बक्सर सीट से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में कई उम्मीदवार के नाम काटे है तो कई नए चेहरों को भी प्रत्याशी बनाया है।