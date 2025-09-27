Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव 2025: तेजप्रताप ने भाई तेजस्वी पर साधा निशाना, लालू-राबड़ी को लेकर भी कह दी बड़ी बात

बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है। इससे पहले चुनावी सरगरमी तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव ने भाई तेजस्वी पर लालू-राबड़ी की तस्वीर होर्डिंग में नहीं होने पर हमला बोला है।

पटना

Ashib Khan

Sep 27, 2025

तेज प्रताप ने तेजस्वी पर साधा निशाना (Photo-IANS)

Bihar Election 2025: पार्टी और परिवार से बेदखल करने होने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बगावती तेवर तेज हो गए हैं। राजद से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल रखा। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने लालू और राबड़ी की फोटो पोस्टर में नहीं होने पर भी प्रतिक्रिया दी है।

माता-पिता अलग पार्टी से-तेज प्रताप

शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के पोस्टर में लालू-राबड़ी की तस्वीर नहीं होने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा- मेरे माता-पिता एक अलग राजनीतिक दल से हैं। मैं अपनी पार्टी के पोस्टरों पर उनकी तस्वीरें कैसे लगा सकता हूँ? वे तो राजद में हैं। 

तेजस्वी पर साधा निशाना

इस दौरान उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। तेज प्रताप ने कहा- तेजस्वी यादव के होर्डिंग्स से भी माता-पिता की तस्वीरें गायब हैं। इसको लेकर जाकर जयचंद से पूछो।

माता-पिता मेरे दिल में हैं-तेज प्रताप

पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि मैं अपने माता-पिता का आदर करता हूं और वे मेरे दिल में हैं। आज एक तस्वीर होर्डिंग पर लगाई जा सकती है और कल हटा दी जा सकती है।

‘गरीब जनता के लिए काम करेगी पार्टी’

इससे पहले पार्टी के ऐलान के समय तेज प्रताप यादव ने काह था कि हमने जनशक्ति जनता दल संगठन का 2020 में ही गठन कर दिया था, क्योंकि हमें पता था कि कुछ जयचंद टाइप के लोग हमारे साथ खेल कर सकते हैं। यह संगठन गरीब जनता के लिए काम करेगा।

पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिए थे तेज प्रताप

बता दें कि मई में तेज प्रताप ने अपने 12 साल लंबे रिश्ते को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की थी। इसके बाद बिहार की राजनीति में बवाल मच गया। हालांकि तेज प्रताप ने कहा था कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उन्हें निजी जीवन में "नैतिक मूल्यों" की अनदेखी का हवाला देते हुए छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया।

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025

Published on:

27 Sept 2025 06:04 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव 2025: तेजप्रताप ने भाई तेजस्वी पर साधा निशाना, लालू-राबड़ी को लेकर भी कह दी बड़ी बात

