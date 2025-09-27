बिहार चुनाव 2025: तेजप्रताप ने भाई तेजस्वी पर साधा निशाना, लालू-राबड़ी को लेकर भी कह दी बड़ी बात

Bihar Election 2025: पार्टी और परिवार से बेदखल करने होने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बगावती तेवर तेज हो गए हैं। राजद से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल रखा। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने लालू और राबड़ी की फोटो पोस्टर में नहीं होने पर भी प्रतिक्रिया दी है।