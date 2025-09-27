बिहार चुनाव 2025: तेजप्रताप ने भाई तेजस्वी पर साधा निशाना, लालू-राबड़ी को लेकर भी कह दी बड़ी बात

Bihar Election 2025: पार्टी और परिवार से बेदखल करने होने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बगावती तेवर तेज हो गए हैं। राजद से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल रखा। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने लालू और राबड़ी की फोटो पोस्टर में नहीं होने पर भी प्रतिक्रिया दी है।
शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के पोस्टर में लालू-राबड़ी की तस्वीर नहीं होने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा- मेरे माता-पिता एक अलग राजनीतिक दल से हैं। मैं अपनी पार्टी के पोस्टरों पर उनकी तस्वीरें कैसे लगा सकता हूँ? वे तो राजद में हैं।
इस दौरान उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। तेज प्रताप ने कहा- तेजस्वी यादव के होर्डिंग्स से भी माता-पिता की तस्वीरें गायब हैं। इसको लेकर जाकर जयचंद से पूछो।
पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि मैं अपने माता-पिता का आदर करता हूं और वे मेरे दिल में हैं। आज एक तस्वीर होर्डिंग पर लगाई जा सकती है और कल हटा दी जा सकती है।
इससे पहले पार्टी के ऐलान के समय तेज प्रताप यादव ने काह था कि हमने जनशक्ति जनता दल संगठन का 2020 में ही गठन कर दिया था, क्योंकि हमें पता था कि कुछ जयचंद टाइप के लोग हमारे साथ खेल कर सकते हैं। यह संगठन गरीब जनता के लिए काम करेगा।
बता दें कि मई में तेज प्रताप ने अपने 12 साल लंबे रिश्ते को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की थी। इसके बाद बिहार की राजनीति में बवाल मच गया। हालांकि तेज प्रताप ने कहा था कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उन्हें निजी जीवन में "नैतिक मूल्यों" की अनदेखी का हवाला देते हुए छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया।