Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे तेज प्रताप! 13 अक्टूबर को JJD की पहली लिस्ट होगी जारी

Bihar Chunav 2025: तेज प्रताप ने कहा- उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन-कौन प्रत्याशी होंगे इसके लिए वे सोमवार को ऐलान करेंगे।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 11, 2025

सोमवार को जारी होगी JJD की सूची (Photo-IANS)

राजद और परिवार से बेदखल होने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपने अलग तेवर दिखाए है। तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी बना ली है और महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को वह अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। साथ ही उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि अन्य दलों के नेताओं से लगातार मुलाकात हो रही है। AIMIM के नेता भी मिल रहे है।

बिना बुलाए उमड़ रही भीड़-तेज प्रताप

तेज प्रताप यादव ने शनिवार को कहा- हम लगातार काम कर रहे हैं। नेता का काम है जनता के बीच जाना, न कि किसी कॉरपोरेट ऑफिस की तरह बैठकर बिजनेस चलाना। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उनके लिए बिना बुलाए भीड़ उमड़ रही है। 

सोमवार को प्रत्याशियों का करेंगे ऐलान

लालू प्रसाद के बड़े बेटे ने यह भी बताया कि उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन-कौन प्रत्याशी होंगे इसके लिए सोमवार को वे ऐलान करेंगे। साथ ही कहा कि वे महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। 

JJD को मिल रहा समर्थन

इस दौरान उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ लगातार मजबूत हो रही है।

तेजस्वी के वादे को लेकर क्या बोले तेजप्रताप

राजद नेता तेजस्वी यादव के ‘अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी’ वाले वादे पर तेज प्रताप ने कहा- रोज़गार तो मिलना ही चाहिए, लेकिन पहले सरकार बनने दीजिए। सरकार बनेगी तभी तो वादे पूरे होंगे। साथ ही कहा कि रोजगार हर व्यक्ति का हक है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए, लेकिन चुनाव जीतना और सरकार बनाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

महागठबंधन के लिए होगी मुश्किलें

तेज प्रताप बोल रहै हैं कि उनसे AIMIM पार्टी के नेता मिलने आ रहे हैं। यदि ओवैसी और तेज प्रताप यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इससे राजद का MY वोट बैंक बंट सकता है।

5 दलों के साथ किया था गठबंधन 

बता दें कि तेज प्रताप यादव ने कुछ दिन पहले 5 दलों के साथ गठबंधन किया था, जिसमें भोजपुरिया जन मोर्चा, विकास वंचित इंसान पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी, संयुक्त किसान पार्टी और प्रगतिशील जनता पार्टी शामिल हैं। 

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की इस पार्टी ने किया बड़ा ऐलान, कहा- नहीं उतारेंगे एक भी प्रत्याशी
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

11 Oct 2025 05:16 pm

Published on:

11 Oct 2025 04:53 pm

Hindi News / National News / महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे तेज प्रताप! 13 अक्टूबर को JJD की पहली लिस्ट होगी जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: AIMIM का बड़ा ऐलान, कहा- 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी

राष्ट्रीय

साहब हम जिंदा है… बिहार वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग ने 5 लोगों को मृत किया घोषित

राष्ट्रीय

औरंगाबाद की सोन नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 2 की मौत और 4 लापता

Bihar boat accident
समाचार

ChatGPT से होगा UPI पेमेंट, NPCI ने दिया बड़ा अपडेट

राष्ट्रीय

अफगान मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन होने को लेकर राहुल गांधी ने की पीएम को घेरा

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.