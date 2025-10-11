महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे तेज प्रताप! 13 अक्टूबर को JJD की पहली लिस्ट होगी जारी

राजद और परिवार से बेदखल होने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपने अलग तेवर दिखाए है। तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी बना ली है और महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को वह अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। साथ ही उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि अन्य दलों के नेताओं से लगातार मुलाकात हो रही है। AIMIM के नेता भी मिल रहे है।