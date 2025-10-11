महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे तेज प्रताप! 13 अक्टूबर को JJD की पहली लिस्ट होगी जारी

सोमवार को जारी होगी JJD की सूची (Photo-IANS)
राजद और परिवार से बेदखल होने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपने अलग तेवर दिखाए है। तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी बना ली है और महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को वह अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। साथ ही उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि अन्य दलों के नेताओं से लगातार मुलाकात हो रही है। AIMIM के नेता भी मिल रहे है।
तेज प्रताप यादव ने शनिवार को कहा- हम लगातार काम कर रहे हैं। नेता का काम है जनता के बीच जाना, न कि किसी कॉरपोरेट ऑफिस की तरह बैठकर बिजनेस चलाना। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उनके लिए बिना बुलाए भीड़ उमड़ रही है।
लालू प्रसाद के बड़े बेटे ने यह भी बताया कि उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन-कौन प्रत्याशी होंगे इसके लिए सोमवार को वे ऐलान करेंगे। साथ ही कहा कि वे महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे।
इस दौरान उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ लगातार मजबूत हो रही है।
राजद नेता तेजस्वी यादव के ‘अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी’ वाले वादे पर तेज प्रताप ने कहा- रोज़गार तो मिलना ही चाहिए, लेकिन पहले सरकार बनने दीजिए। सरकार बनेगी तभी तो वादे पूरे होंगे। साथ ही कहा कि रोजगार हर व्यक्ति का हक है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए, लेकिन चुनाव जीतना और सरकार बनाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
तेज प्रताप बोल रहै हैं कि उनसे AIMIM पार्टी के नेता मिलने आ रहे हैं। यदि ओवैसी और तेज प्रताप यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इससे राजद का MY वोट बैंक बंट सकता है।
बता दें कि तेज प्रताप यादव ने कुछ दिन पहले 5 दलों के साथ गठबंधन किया था, जिसमें भोजपुरिया जन मोर्चा, विकास वंचित इंसान पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी, संयुक्त किसान पार्टी और प्रगतिशील जनता पार्टी शामिल हैं।
