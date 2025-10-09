बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की इस पार्टी ने किया बड़ा ऐलान, कहा- नहीं उतारेंगे एक भी प्रत्याशी

Bihar Election 2025: बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। एनडीए में लोजपा (रामविलास) और हम पार्टी के कारण अभी तक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। लोजपा (रामविलास) के नेता चिराग पासवान को बीजेपी नेता मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र में एनडीए की सहयोगी पार्टी ने ऐलान किया कि वे विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी और बीजेपी नीत गठबंधन का समर्थन करेगी।