बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की इस पार्टी ने किया बड़ा ऐलान, कहा- नहीं उतारेंगे एक भी प्रत्याशी

बिहार चुनाव में रामदास अठावले नहीं उतारेंगे प्रत्याशी (Photo-IANS)
Bihar Election 2025: बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। एनडीए में लोजपा (रामविलास) और हम पार्टी के कारण अभी तक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। लोजपा (रामविलास) के नेता चिराग पासवान को बीजेपी नेता मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र में एनडीए की सहयोगी पार्टी ने ऐलान किया कि वे विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी और बीजेपी नीत गठबंधन का समर्थन करेगी।
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के अध्यक्ष और सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने गुरुवार को कहा कि मेरी पार्टी बिहार चुनाव नहीं लड़ेगी और बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन का समर्थन करेगी।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में होने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन में मेरी पार्टी एनडीए को सपोर्ट करेगी और हम उद्धव ठाकरे को सत्ता से नीचे खींच देंगे।
अठावले ने कहा- 2024 के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे एनडीए के साथ थे, इसलिए हमारा बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से हम महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीत गए। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने से महाविकास आघाड़ी में हलचल है। राज ठाकरे सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उन्हें चुनाव में जीत नहीं मिलती है।
बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। भले ही विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है लेकिन एनडीए और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। दोनों ही दलों में अभी तक पेच फंसा हुआ है।
