बिहार चुनाव : पीके की पहली लिस्ट जारी, 51 में से मात्र इतनी सीटों पर उतारे मुस्लिम उम्मीदवार, पढ़ें डिटेल

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। इस सूची में 51 उम्मीदवारों के नाम हैं। हालांकि इस लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम नहीं है। इसके अलावा पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन करते समय जाति का भी पूरा ख्याल रखा है। प्रशांत किशोर की पहली लिस्ट में 6 मुस्लिमों को टिकट दिया गया है।