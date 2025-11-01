बिहार चुनाव 2025: चुनाव प्रचार में मौसम बना बाधा, नीतीश-तेजस्वी से लेकर इन नेताओं की रैली हुई रद्द

खराब मौसम के कारण तेजस्वी यादव की रैली हुई रद्द (फोटो-x/yadavtejashwi)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए महज 4 दिन का समय शेष है। इसको लेकर राजनीतिक दलों द्वारा स्टार प्रचारकों की चुनावी सभाएं भी ज्यादा से ज्यादा कराई जा रही है। इसी बीच शनिवार को मौसम की वजह से कई नेताओं की चुनावी रैली भी रद्द हो गई। हालांकि जनता से जुड़ने के लिए उन्होंने सड़क और फोन पर ही चुनावी मेला सजा लिया।
महागठबंधन के सीएम फेस और राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी रैली को फोन से ही संबोधित किया। दरअसल, खराब मौसम के कारण उनका विमान उड़ान नहीं भर सका। राजद नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि छपरा, वैशाली सहित 16 जगहों पर आज चुनावी रैली है। हालांकि इनमें से कुछ को फोन से ही संबोधित किया है। फिलहाल मौसम साफ हुआ है तो अन्य सभाओं के लिए निकले हैं।
बता दें कि मधुबनी में बारिश की परवाह किए बिना सीएम नीतीश कुमार सड़क पर उतर गए। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी संवाद किया। सीएम ने गांव में रोड शो के दौरान बिना मंच और माइक के लोगों से सीधी बात की।
बिहार में इस समय मोकामा विधानसभा क्षेत्र सबकी जुबान पर है। दरअसल, मोकापा में दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर लगाया जा रहा है। वहीं शनिवार को बारिश के कारण JDU प्रत्याशी ने पैदल ही लोगों से संपर्क किया। बता दें कि अनंत सिंह के सामने आरजेडी से वीणा कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। वीणा कुमारी दादा के नाम से फेमस सूरजभान सिंह की पत्नी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गोपालगंज की चुनावी सभा स्थगित हो गई। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसभा को संबोधित किया।
