बिहार चुनाव 2025: चुनाव प्रचार में मौसम बना बाधा, नीतीश-तेजस्वी से लेकर इन नेताओं की रैली हुई रद्द

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए महज 4 दिन का समय शेष है। इसको लेकर राजनीतिक दलों द्वारा स्टार प्रचारकों की चुनावी सभाएं भी ज्यादा से ज्यादा कराई जा रही है। इसी बीच शनिवार को मौसम की वजह से कई नेताओं की चुनावी रैली भी रद्द हो गई। हालांकि जनता से जुड़ने के लिए उन्होंने सड़क और फोन पर ही चुनावी मेला सजा लिया।