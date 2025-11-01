Bihar Election 2025: तेज प्रताप को लेकर राबड़ी देवी ने दिया बयान, प्रचार को लेकर भी कही बड़ी बात

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। तेज प्रताप को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बयान दिया है, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है।