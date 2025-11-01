Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election 2025: तेज प्रताप को लेकर राबड़ी देवी ने दिया बयान, प्रचार को लेकर भी कही बड़ी बात

Tej Pratap Yadav News: बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने तेज प्रताप के लिए कहा- वह चुनाव लड़ रहा है, वो ठीक है...

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 01, 2025

तेज प्रताप के लिए राबड़ी देवी ने दिया बयान

तेज प्रताप के लिए राबड़ी देवी ने दिया बयान (Photo-IANS)

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। तेज प्रताप को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बयान दिया है, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है।

तेज प्रताप को लेकर क्या बोलीं राबड़ी देवी

जनशक्ति जनता दल के नेता और महुआ विधानसभा सीट से प्रत्याशी तेज प्रताप यादव को लेकर राबड़ी देवी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह प्रचार के लिए नहीं जाएंगी, लेकिन मेरे दिल में है कि वह चुनाव जीते। उन्होंने कहा कि वो अपने पैरों पर खड़ा है और उसे बिहार में काम करने का पूरा हक है।

राबड़ी देवी ने तेज प्रताप के चुनाव लड़ने पर कहा कि लड़ रहा है वो भी ठीक है और अपनी जगह पर वो भी ठीक है। वह जो कुछ भी कर रहा है ठीक कर रहा है।

तेजस्वी और तेज प्रताप के बीत मतभेदों पर दी प्रतिक्रिया

इस दौरान पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच चल रहे राजनीतिक मतभेदों पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा परिवार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सभी भाई-बहन एक ही हैं। जिन लोगों का घर नहीं है, वे लोग ही दूसरों के घर में लड़ाई करवाते हैं। 

बिहार में दो चरणों में होगा मतदान

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। प्रदेश में किसी भी गठबंधन या पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होगी।

इस बार रोमांचक होगा मुकाबला

बिहार में महागठबंधन और एनडीए के अलावा तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के उतरने से इस बार मुकाबला रोमांचक माना जा रहा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और AIMIM भी अपनी किस्मत अजमा रही है। 

