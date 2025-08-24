Bihar Elections 2025: ‘डबल इंजन’ बनाम ‘वोट चोरी’ पर महासंग्राम के बीच क्या तेजस्वी बदलेंगे बिहार की सत्ता का चेहरा ?

पटना से राजनीतिक विश्लेषक ध्रुब कुमार ने बताया कि यदि महागठबंधन एकजुट रहता है, तो तेजस्वी का दायरा बढ़ सकता है। लेकिन अगर तेज प्रताप, सहनी और ओवैसी अलग रह गए, तो वोट बंटने से एनडीए को फायदा हो सकता है। राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि प्रशांत किशोर 40-50 सीटों पर असर डालते हैं तो पूरा सीन उलट सकते हैं। वहीं प्रशांत किशोर ( जन सुराज), तेज प्रताप यादव ( TTPY), मुकेश सहनी ( VVIP), और ओवैसी (AIMIM) जैसे नए- पुराने राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी इस चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं। मतदाता सूची में से मतदाताओं के नाम हटने और फर्जी नाम जुड़ने का मुददा चुनावी हवा का रुख बदल भी सकता है।