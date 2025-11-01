1990-2005 के बीच ‘जंगल राज’ में हुए 34 नरसंहार: अमित शाह का RJD पर जोरदार हमला

Bihar Elections: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गोपालगंज में एनडीए प्रत्याशियों के लिए आयोजित वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी नेतृत्व पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने 1990 से 2005 के बीच आरजेडी शासनकाल में कथित ‘जंगल राज’ के दौरान हुए 34 खूनी नरसंहारों का हवाला दिया, जिनमें बारा, सेनारी, बथानी टोला, लक्ष्मणपुर-बठे, शंकर बिघा और मियांपुर शामिल हैं। खराब मौसम के कारण व्यक्तिगत रूप से रैली में शामिल न हो सकने पर शाह ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की।