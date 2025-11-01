1990-2005 के बीच ‘जंगल राज’ में हुए 34 नरसंहार: अमित शाह का RJD पर जोरदार हमला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Photo-IANS)
Bihar Elections: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गोपालगंज में एनडीए प्रत्याशियों के लिए आयोजित वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी नेतृत्व पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने 1990 से 2005 के बीच आरजेडी शासनकाल में कथित ‘जंगल राज’ के दौरान हुए 34 खूनी नरसंहारों का हवाला दिया, जिनमें बारा, सेनारी, बथानी टोला, लक्ष्मणपुर-बठे, शंकर बिघा और मियांपुर शामिल हैं। खराब मौसम के कारण व्यक्तिगत रूप से रैली में शामिल न हो सकने पर शाह ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की।
गोपालगंज वर्चुअल रैली में अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव विधायक या मंत्री चुनने का नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के अच्छे शासन और महागठबंधन के जंगल राज के बीच चयन करने का है।
अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव तय करेगा कि बिहार पर शासन कौन करेगा-वह जो वर्षों तक जंगल राज चला चुके हैं, या पीएम मोदी-नीतीश कुमार की जोड़ी जो बिहार को विकास के पथ पर ले गई है। उन्होंने गोपालगंज की जनता से माफी मांगी, जो भारी संख्या में इकट्ठी हुई थी। उन्होंने कहा, 'मैं गोपालगंज की जनता से माफी मांगता हूं, जो बड़ी संख्या में इकट्ठी हुई। खराब मौसम के कारण उड़ान की अनुमति नहीं मिली।
गृह मंत्री ने कहा कि 2002 से गोपालगंज ने कभी आरजेडी सांसद या विधायक नहीं चुना और इस रिकॉर्ड को बरकरार रखने का विश्वास जताया। उन्होंने एनडीए घोषणापत्र पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं और किसानों के लिए दो प्रमुख वादों का जिक्र किया। सरकार ने पहले ही 1.41 करोड़ जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपये हस्तांतरित कर दिए हैं। सरकार बनने के बाद प्रत्येक को अतिरिक्त 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा, 'किसानों के लिए उन्होंने कहा कि पीएम-किसान समर्थन को सालाना 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाएगा। 87 लाख किसानों को सालाना 9,000 रुपये और 1.41 करोड़ जीविका दीदियों को 2.10 लाख रुपये प्रत्येक—यह छोटी बात नहीं है।
शाह ने नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार के सभी चीनी मिलों को पुनः चालू किया जाएगा। गोपालगंज में तीन चीनी मिलें और एक चावल मिल पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जबकि सीतामढ़ी की रिगा शुगर मिल कार्यरत है। उन्होंने नई बुनियादी ढांचा प्रतिबद्धताओं की घोषणा की, जिसमें गोपालगंज के दुमरियाघाट से पटना तक एक्सप्रेसवे और थावे रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास शामिल है।
एनडीए सरकार ने गोपालगंज जिले में दुमरियाघाट से पटना तक एक्सप्रेसवे का निर्माण 2,200 करोड़ रुपये की लागत से किया है। हथुआ में 340 करोड़ रुपये का आधुनिक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बनाया गया। सबेया हवाई अड्डे पर जल्द उड़ान सेवाएं शुरू होंगी। शाह ने विपक्ष पर ‘महाठगबंधन’ का तंज कसते हुए कहा कि यह गठबंधन अव्यवस्था और आंतरिक कलह से ग्रस्त है। उन्होंने बिहार को पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
