Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

1990-2005 के बीच ‘जंगल राज’ में हुए 34 नरसंहार: अमित शाह का RJD पर जोरदार हमला

Bihar Elections: अमित शाह ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। शाह ने कहा कि साल 1990 से 2005 के बीच आरजेडी शासनकाल में कथित ‘जंगल राज’ के दौरान 34 खूनी नरसंहार हुए थे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Shaitan Prajapat

Nov 01, 2025

amit shah

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Photo-IANS)

Bihar Elections: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गोपालगंज में एनडीए प्रत्याशियों के लिए आयोजित वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी नेतृत्व पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने 1990 से 2005 के बीच आरजेडी शासनकाल में कथित ‘जंगल राज’ के दौरान हुए 34 खूनी नरसंहारों का हवाला दिया, जिनमें बारा, सेनारी, बथानी टोला, लक्ष्मणपुर-बठे, शंकर बिघा और मियांपुर शामिल हैं। खराब मौसम के कारण व्यक्तिगत रूप से रैली में शामिल न हो सकने पर शाह ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया जनता को संबोधित

गोपालगंज वर्चुअल रैली में अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव विधायक या मंत्री चुनने का नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के अच्छे शासन और महागठबंधन के जंगल राज के बीच चयन करने का है।

अमित शाह ने जनता से मांगी माफी

अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव तय करेगा कि बिहार पर शासन कौन करेगा-वह जो वर्षों तक जंगल राज चला चुके हैं, या पीएम मोदी-नीतीश कुमार की जोड़ी जो बिहार को विकास के पथ पर ले गई है। उन्होंने गोपालगंज की जनता से माफी मांगी, जो भारी संख्या में इकट्ठी हुई थी। उन्होंने कहा, 'मैं गोपालगंज की जनता से माफी मांगता हूं, जो बड़ी संख्या में इकट्ठी हुई। खराब मौसम के कारण उड़ान की अनुमति नहीं मिली।

एनडीए घोषणापत्र का किया जिक्र

गृह मंत्री ने कहा कि 2002 से गोपालगंज ने कभी आरजेडी सांसद या विधायक नहीं चुना और इस रिकॉर्ड को बरकरार रखने का विश्वास जताया। उन्होंने एनडीए घोषणापत्र पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं और किसानों के लिए दो प्रमुख वादों का जिक्र किया। सरकार ने पहले ही 1.41 करोड़ जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपये हस्तांतरित कर दिए हैं। सरकार बनने के बाद प्रत्येक को अतिरिक्त 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।

किसानों और जीविका दीदियों को आर्थिक मदद

उन्होंने कहा, 'किसानों के लिए उन्होंने कहा कि पीएम-किसान समर्थन को सालाना 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाएगा। 87 लाख किसानों को सालाना 9,000 रुपये और 1.41 करोड़ जीविका दीदियों को 2.10 लाख रुपये प्रत्येक—यह छोटी बात नहीं है।

सभी चीनी मिलों को फिर से कराएंगे चालू

शाह ने नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार के सभी चीनी मिलों को पुनः चालू किया जाएगा। गोपालगंज में तीन चीनी मिलें और एक चावल मिल पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जबकि सीतामढ़ी की रिगा शुगर मिल कार्यरत है। उन्होंने नई बुनियादी ढांचा प्रतिबद्धताओं की घोषणा की, जिसमें गोपालगंज के दुमरियाघाट से पटना तक एक्सप्रेसवे और थावे रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास शामिल है।

आतंरिक कलह से ग्रस्त है ‘महाठगबंधन’

एनडीए सरकार ने गोपालगंज जिले में दुमरियाघाट से पटना तक एक्सप्रेसवे का निर्माण 2,200 करोड़ रुपये की लागत से किया है। हथुआ में 340 करोड़ रुपये का आधुनिक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बनाया गया। सबेया हवाई अड्डे पर जल्द उड़ान सेवाएं शुरू होंगी। शाह ने विपक्ष पर ‘महाठगबंधन’ का तंज कसते हुए कहा कि यह गठबंधन अव्यवस्था और आंतरिक कलह से ग्रस्त है। उन्होंने बिहार को पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

ये भी पढ़ें

Bihar Election 2025: तेज प्रताप पर बोलीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, कहा- मेरा छोटा भाई है और…
राष्ट्रीय
Rohini Acharya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

01 Nov 2025 06:14 pm

Hindi News / National News / 1990-2005 के बीच ‘जंगल राज’ में हुए 34 नरसंहार: अमित शाह का RJD पर जोरदार हमला

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहारी होना एक अपमान की बात माना जाता था, वीडियो संदेश में बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

सीएम नीतीश ने वीडियो संदेश किया जारी
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: तेज प्रताप को लेकर राबड़ी देवी ने दिया बयान, प्रचार को लेकर भी कही बड़ी बात

तेज प्रताप के लिए राबड़ी देवी ने दिया बयान
राष्ट्रीय

दुलारचंद यादव हत्याकांड: भूमिहारों का वर्चस्व, यादवों की चुनौती…मोकामा में गैंगवार और जातीय समीकरण

पटना

Bihar Chunav: बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को बिहार में नहीं घुसने देना चाहिए, CM योगी को लालू की बेटी ने खूब कोसा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.