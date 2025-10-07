बिहार चुनाव: मिथिलांचल में इन चार सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM, ओवैसी ने RJD पर साधा निशाना

Bihar Elections: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने भी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी मिथिलांचल में चार विधानसभा सीटों लड़ेगी। एआईएमआईएम इस बार बिहार की दरभंगा टाउन, जाले, केवटी और मधुबनी में बिस्फी पर चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीमांचल में पैठ बनाने के बाद इस क्षेत्र में उनकी पार्टी की पहली बड़ी परीक्षा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी।