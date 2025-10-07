Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: मिथिलांचल में इन चार सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM, ओवैसी ने RJD पर साधा निशाना

Bihar Elections: एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी मिथिलांचल में चार विधानसभा सीटों (दरभंगा टाउन, जाले, केवटी और मधुबनी में बिस्फी पर) लड़ेगी।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 07, 2025

Asaduddin Owaisi

एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Photo-ANI)

Bihar Elections: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने भी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी मिथिलांचल में चार विधानसभा सीटों लड़ेगी। एआईएमआईएम इस बार बिहार की दरभंगा टाउन, जाले, केवटी और मधुबनी में बिस्फी पर चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीमांचल में पैठ बनाने के बाद इस क्षेत्र में उनकी पार्टी की पहली बड़ी परीक्षा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी।

मिथिलांचल की चार सीटों पर ताल ठोकेंगे ओवैसी

ओवैसी ने जाले विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुमरौली गांव में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सीमांचल के बाद एआईएमआईएम अब मिथिलांचल में चार सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

हम किसी से नहीं डरते: ओवैसी का तेजस्वी पर हमला

राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि गठबंधन बनाने की उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें साथ लाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। यह अहंकार उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपका भोलापन आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपका अहंकार आपको कमजोर बना देगा। हम किसी से नहीं डरते।

जनता जानती है कौन एनडीए को वापस लाना चाहता है

हैदराबाद के सांसद ने कहा कि लोग कहते थे कि ओवैसी घमंडी हैं और किसी से बात नहीं करना चाहते। लेकिन हम बातचीत के लिए तैयार थे - फिर भी, वे हमसे बात नहीं करना चाहते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार की जनता अब जानती है कि कौन सचमुच मोदी, अमित शाह और नीतीश सरकार की वापसी को रोकना चाहता है। और कौन उन्हें वापस लाना चाहता है।

'आई लव मोहम्मद' को लेकर बीजेपी पर हमला

एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकारों पर भी निशाना साधा और उन पर मुसलमानों के साथ अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपी में लोगों को 'आई लव मोहम्मद' कहने से रोका जा रहा है। दीवारों से पोस्टर हटाए जा रहे हैं। लेकिन भारतीय मुसलमानों को भारत और पैगंबर के प्रति प्रेम व्यक्त करने से कोई नहीं रोक सकता।

… जो आरजेडी, मोदी और नीतीश से न डरते

ओवैसी ने जोर देकर कहा कि उनका दौरा निजी फायदे या वंशवाद की राजनीति के लिए नहीं, बल्कि बिहार की 19% मुस्लिम आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए था। उन्होंने कहा, हम चाँद से नहीं आए हैं; हम हैदराबाद से हैं - और हमें बिहार से कोई नहीं भगा सकता। उन्होंने आगे कहा, मैं यहां आपसे वोट मांगने और फिर उन चार विधायकों की तरह आपको धोखा देने नहीं आया हूं जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया। मैं उन 19% लोगों के लिए एक नेता चुनने आया हूं जो न राजद से डरते हैं, न मोदी से, न नीतीश से।

2020 में 24 सीटों पर लड़े थे चुनाव

आपको बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था और पांच पर जीत हासिल की थी - किशनगंज और पूर्णिया में दो-दो और अररिया में एक। हालांकि, जून 2022 में इसके पाँच में से चार विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। इससे केवल अख्तरुल ईमान ही बचे, जो AIMIM की राज्य इकाई के अध्यक्ष बने हुए हैं।

School Holiday: इस राज्य में अगले ​तीन दिनों के लिए सभी स्कूल बंद, जानें वजह
राष्ट्रीय
School Closed News

Hindi News / National News / बिहार चुनाव: मिथिलांचल में इन चार सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM, ओवैसी ने RJD पर साधा निशाना

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

राष्ट्रीय

School Holiday: कर्नाटक में 8 से 18 अक्टूबर तक स्कूलों का रहेगा अवकाश, सीएम सिद्धारमैया ने की घोषणा

राष्ट्रीय

दिल्ली-NCR में तेज हवाओं के साथ बारिश, गुलाबी ठंड का एहसास: IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Heavy rain in Delhi-NCR
राष्ट्रीय

दिवाली और छठ पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, मोदी कैबिनेट ने 12,000 स्पेशल ट्रेनों को दी मंजूरी

Special Train
राष्ट्रीय

Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट से हटाए 3.66 लाख लोगों के नामों का मांगा ब्यौरा

SC ने EC से 3.66 लाख लोगों के नामों का मांगा ब्योरा
राष्ट्रीय
