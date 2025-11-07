बिहार चुनाव: AIMIM की इकलौती सीट दांव पर, क्या अखतरुल ईमान उड़ा पाएंगे ओवैसी की जीत की पतंग

पूर्णिया का अमौर विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल है। यहां करीब 70 फीसदी मुस्लिम वोटर हैं। 24 फीसदी आबादी हिंदुओं की है। यहां कुछ आदिवासी भी हैं। 1952 से अब तक यहां 18 बार चुनाव हुए हैं, सिर्फ एक बार 1977 में जनता पार्टी के चंद्रशेखर झा ने जीत दर्ज की। जबकि, 17 बार मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। सबसे ज्यादा 6 बार जलील मस्तान ने जीत दर्ज की। सफा जफर को 2 बार जीत मिली। अखतरुल ईमान को एक बार जीत मिली है। 2020 में भी इन्हीं तीनों के बीच मुकाबला था, जिसमें अख्तरुल ईमान बाजी मार ले गए। इस बार भी इन्हीं तीनों के बीच मुकाबला है। बिहार में विधायकों के टूटने के बाद AIMIM इस बार कमजोर नजर आ रही है। इससे अखतरुल ईमान की चुनौती बढ़ गई है।