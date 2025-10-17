Bihar Elections: CM फेस को लेकर अमित शाह ने कर दिया ऐलान, कहा- जीत के बाद तय करेंगे NDA विधायक, नीतीश से मिलेंगे

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए (NDA) के सभी उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। जदयू (JDU) और बीजेपी (BJP) (101-101) बराबर सीटों पर लड़ रही है। चुनाव के बीच सीएम फेस को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री व बीजेपी नेता अमित शाह (Amit Shah) ने बड़ा बयान दिया है। शाह ने कहा कि वर्तमान में NDA नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। नीतीश कुमार पर न सिर्फ BJP, बल्कि बिहार की जनता को भी पूरा भरोसा है। NDA की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, यह फैसला विधायक दल करेगा। खबर सामने आई है कि अमित शाह सीएम नीतीश कुमार से मिलने सीएम हाउस भी जाएंगे।