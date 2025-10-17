Bihar Elections: CM फेस को लेकर अमित शाह ने कर दिया ऐलान, कहा- जीत के बाद तय करेंगे NDA विधायक, नीतीश से मिलेंगे

गृह मंत्री अमित शाह- फाइल फोटो
Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए (NDA) के सभी उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। जदयू (JDU) और बीजेपी (BJP) (101-101) बराबर सीटों पर लड़ रही है। चुनाव के बीच सीएम फेस को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री व बीजेपी नेता अमित शाह (Amit Shah) ने बड़ा बयान दिया है। शाह ने कहा कि वर्तमान में NDA नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। नीतीश कुमार पर न सिर्फ BJP, बल्कि बिहार की जनता को भी पूरा भरोसा है। NDA की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, यह फैसला विधायक दल करेगा। खबर सामने आई है कि अमित शाह सीएम नीतीश कुमार से मिलने सीएम हाउस भी जाएंगे।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तरैया सीट से भाजपा विधायक जनक सिंह के नामांकन में शामिल होंगे। उसके बाद जनसभा होगी। वहीं, गृहमंत्री शाह ने गुरुवार रात पार्टी नेताओं संग बैठक की। इस बैठक के बारे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई है अलग-अलग जगह की उन्होंने रिपोर्ट ली। नामांकन के बाद चुनाव प्रचार की आगे की रणनीति को लेकर भी हमारी चर्चा हुई। आगे की रणनीति तय की गई। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं।
वहीं, बीजेपी ने गुरुवार को 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, सहित भोजपुरी एक्टर व सिंगर्स के नाम शामिल हैं। वहीं, स्मृति ईरानी, रेखा गुप्ता और रेनू देवी को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है।
लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में BJP जिलाध्यक्ष दीपक कुमार के खिलाफ मुकदमा कांड संख्या 380/225 दर्ज किया गया है। यह मामला कवैया थाना क्षेत्र के KRK मैदान में आयोजित एक राजनीतिक सभा से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के नामांकन के बाद KRK मैदान में आयोजित BJP की सभा को लेकर जिलाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
