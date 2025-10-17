Bihar Elections: मुकेश सहनी को राज्यसभा और 2 MLC सीट का ऑफर, क्या मान जाएंगे सन ऑफ मल्लाह?

VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह लोडर नहीं लीडर बनने आए हैं। दरअसल, सन ऑफ मल्लाह नाम से फेमस सहनी के पास निषाद वोट बैंक है। जोकि EBC का एक बड़ा हिस्सा है। बिहार में हुए जातीय सर्वे के मुताबिक निषाद समुदाय राज्य की कुल आबादी का लगभग 9.6% है, जिसमें मल्लाह उप-समूह, जिससे सहनी संबंधित हैं, इसकी संख्या का 2.6% है। मल्लाहों के अलावा निषाद समुदाय में बिंद, मांझी, केवट और तुरहा समूह शामिल हैं। EBC का यह बड़ा वर्ग चुनाव के दौरान किसी एक खेमे में शिफ्ट होता है तो जीत के लिए बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। इसके साथ ही, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, खगड़िया, वैशाली और उत्तर बिहार के कुछ जिलों में भी निषाद वोटर निर्णायक साबित हो सकते हैं।