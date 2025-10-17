Bihar Elections: मुकेश सहनी को राज्यसभा और 2 MLC सीट का ऑफर, क्या मान जाएंगे सन ऑफ मल्लाह?

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी (Photo-ANI)
Bihar Elections 2025: महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों को लेकर माथापच्ची जारी है। संभावना है कि आज सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं, जानकारी यह भी निकलकर आई है कि नाराज चल रहे सहनी को तेजस्वी (Tejashwi) और कांग्रेस (Congress) ने मना लिया है। महागठबंधन ने उन्हें एक राज्यसभा और 2 MLC सीट का ऑफर दिया है। साथ ही, उनकी पार्टी VIP को 15 सीटें मिल सकती हैं। सहनी आज दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट से नामांकन करेंगे। VIP पार्टी की प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि 15 सीटों के अलावा एक राज्यसभा और 2 MLC सीट का ऑफर दिया गया है।
VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह लोडर नहीं लीडर बनने आए हैं। दरअसल, सन ऑफ मल्लाह नाम से फेमस सहनी के पास निषाद वोट बैंक है। जोकि EBC का एक बड़ा हिस्सा है। बिहार में हुए जातीय सर्वे के मुताबिक निषाद समुदाय राज्य की कुल आबादी का लगभग 9.6% है, जिसमें मल्लाह उप-समूह, जिससे सहनी संबंधित हैं, इसकी संख्या का 2.6% है। मल्लाहों के अलावा निषाद समुदाय में बिंद, मांझी, केवट और तुरहा समूह शामिल हैं। EBC का यह बड़ा वर्ग चुनाव के दौरान किसी एक खेमे में शिफ्ट होता है तो जीत के लिए बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। इसके साथ ही, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, खगड़िया, वैशाली और उत्तर बिहार के कुछ जिलों में भी निषाद वोटर निर्णायक साबित हो सकते हैं।
कांग्रेस ने देर रात 48 प्रत्याशियों की सूची जारी की। कदवा से शकील अहमद, कुटुंबा से राजेश राम चुनावी मैदान में उतरेंगे। राजद और वाम दलों ने कई नेताओं को सिंबल दे दिया है। राजद ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है। खास बात यह है कि इस सूची में रोहिणी आचार्य का नाम भी शामिल है। राजद ने छपरा से भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव को प्रत्याशी बनाया है।
