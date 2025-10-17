गुजरात में नई कैबिनेट का गठन आज, 2 डिप्टी सीएम समेत 26 मंत्री ले सकते हैं शपथ

देश के पूर्वी हिस्से बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन गुरुवार को सियासी घटनाक्रम तेजी से देश के पश्चिमी राज्य गुजरात में बदला। यहां सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। आज नई कैबिनेट की शपथ होगी। जानकारी के मुताबकि नई कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। वहीं, 26 मंत्री बनाए जाने की भी संभावना है। इससे पहले गुजरात कैबिनेट में सीएम समेत 17 मंत्री थे, जिसमें 8 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री (MoS) थे। इसे राज्य में साल 2027 में होने वाले चुनाव से जोड़कर देखा रहा है।