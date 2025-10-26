बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी को बड़ा झटका, कई नेताओं ने छोड़ी AIMIM, थामा RJD का दामन

बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर कलह देखने को मिला। रविवार को बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने टिकट वितरण को लेकर उपजे असंतोष को स्वीकार किया और कहा कि अभी हमारा पूरा फोकस चुनाव लड़ने पर है। कृष्णा अल्लावरू ने कहा, किसी भी चुनाव में, किसी भी पार्टी में और किसी भी राज्य में जब भी टिकट वितरण होता है, तो कुछ असंतोष जरूर होता है। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी जायज है। इस मुद्दे को हम पार्टी के स्तर पर सुलझा लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अभी हमारा पूरा ध्यान चुनाव लड़ने पर है। बिहार के लोगों के मुद्दों को सुलझाने के लिए हमारे पास एक मजबूत एजेंडा है और हमारी एक युवा टीम है। हमें उम्मीद है कि बिहार इस बात को समझेगा कि अब बदलाव जरूरी है।