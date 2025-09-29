बिहार वोटर लिस्ट में BJP का ‘मुस्लिम सफाया’? रिपोर्ट का दावा: 80,000 नाम काटने की साजिश

Bihar Assembly Election: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरिक्षण (SIR) को लेकर घमासान जारी है। विपक्ष बीते कुछ दिनों से SIR का विरोध कर रहा है और इसके लिए चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोला है। इसी बीच बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है कि 80,000 मुस्लिम मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक जांच में खुलासा हुआ है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ढाका निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी द्वारा लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए कथित तौर पर बार-बार प्रयास किए गए।