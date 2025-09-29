लगातार 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, बच्चों की हुई मौज

बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज
School Holiday: भारत में नवरात्रि और दशहरा का त्योहारी मौसम जोरों पर है। देश के विभिन्न हिस्सों में इन पर्वों को बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान कई राज्यों ने स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में छुट्टियों की घोषणा की है, जिससे बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को उत्सव की तैयारियों और उत्साह में शामिल होने का पर्याप्त समय मिल रहा है।
राजस्थान में सितंबर और अक्टूबर का समय त्योहारों और अवकाशों से भरा हुआ है। हाल ही में 26 और 27 सितंबर को शैक्षिक सम्मेलन के कारण स्कूल बंद रहे, जबकि 28 सितंबर को रविवार होने के कारण अवकाश रहा। इसके बाद 29 सितंबर को स्कूल खुले, लेकिन अब 30 सितंबर को दुर्गा अष्टमी के अवसर पर सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ सरकारी दफ्तरों में भी छुट्टी रहेगी। इसके ठीक बाद 2 अक्टूबर को दशहरा और गांधी जयंती के कारण सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस प्रकार, राजस्थान में मंगलवार से गुरुवार तक लगातार तीन दिन स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।
पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के कारण स्कूल 6 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियों की तारीखों में मामूली अंतर हो सकता है, लेकिन कक्षाएं 6 अक्टूबर के बाद फिर से शुरू होंगी। असम में दशहरा के लिए 30 सितंबर तक और गांधी जयंती के लिए 2 अक्टूबर को स्कूल बंद रहेंगे।
दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्कूलों में छुट्टियां घोषित की हैं, हालांकि निजी स्कूलों में तारीखों में बदलाव संभव है। कक्षाएं 3 अक्टूबर से शुरू होंगी। उत्तर प्रदेश में 1 और 2 अक्टूबर को दशहरा और गांधी जयंती के लिए अवकाश रहेगा।
बिहार में 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे, और कुछ जिलों में यह अवकाश 5 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। झारखंड के धनबाद में सरकारी स्कूल 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बंद रहेंगे और कुछ स्कूलों में छुट्टियां 5 अक्टूबर तक लागू रहेंगी। ओडिशा में 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे और 3 अक्टूबर से कक्षाएं फिर से शुरू होने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग