लगातार 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, बच्चों की हुई मौज

राजस्थान में सितंबर और अक्टूबर का समय त्योहारों और अवकाशों से भरा हुआ है। हाल ही में 26 और 27 सितंबर को शैक्षिक सम्मेलन के कारण स्कूल बंद रहे, जबकि 28 सितंबर को रविवार होने के कारण अवकाश रहा। इसके बाद 29 सितंबर को स्कूल खुले, लेकिन अब 30 सितंबर को दुर्गा अष्टमी के अवसर पर सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ सरकारी दफ्तरों में भी छुट्टी रहेगी। इसके ठीक बाद 2 अक्टूबर को दशहरा और गांधी जयंती के कारण सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस प्रकार, राजस्थान में मंगलवार से गुरुवार तक लगातार तीन दिन स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।