बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ पर सियासी तूफान, BJP ने स्टालिन और रेवंत रेड्डी का पुतला फूंका

Bihar Elections: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ‘वोटर अधिकार यात्रा’ को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बुधवार, 27 अगस्त 2025 को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पटना में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का पुतला फूंककर विरोध जताया। BJP ने दोनों नेताओं पर बिहारियों के अपमान का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ को बिहार के स्वाभिमान पर हमला बताया। आयकर गोलंबर पर सैकड़ों BJP कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, स्टालिन और रेवंत के खिलाफ नारे लगाए गए।