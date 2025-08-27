क्या हैं पीएम स्वनिधि योजना, जिसकों 2030 तक विस्तार की मिली मंजूरी, आप भी ऐसे उठा सकते है फायदा

PM SVANidhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार, 27 अगस्त 2025 को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना को 31 मार्च 2030 तक विस्तार देने की मंजूरी दी। इस योजना के लिए 7,332 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ पहुंचाना है। यह योजना 1 जून 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी, ताकि रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक सहायता मिल सके।