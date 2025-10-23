Patrika LogoSwitch to English

BJP विधायक ने मंच पर फेंका पाग, कहा- नहीं ये मिथिला का सम्मान नहीं और अलीनगर उम्मीदवार मैथिली ठाकुर के लिए कह दी ये बात

Bihar Elections: बलिया से भाजपा विधायक केतकी सिंह अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी विधायक ने ऐसा किया कि कार्यक्रम में हंगामा हो गया।

2 min read

पटना

image

Shaitan Prajapat

Oct 23, 2025

Bihar Elections

भाजपा विधायक केतकी सिंह (Photo-ANI)

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है वैसे-वैसे राजनीति पारा चढ़ता जा रहा है। सभी पार्टियों के नेता अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बलिया से भाजपा विधायक केतकी सिंह अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी विधायक ने ऐसा किया कि कार्यक्रम में हंगामा हो गया। दरअसर, बीजेपी विधायक ने मिथिला की पहचान और गौरव का प्रतीक 'पाग' को फेंक दिया। इस घटना से मंच और मैदान में मौजूद कार्यकर्ता और स्थानीय लोग नाराज हो उठे। लोगों ने इसे मिथिला की संस्कृति और अस्मिता का अपमान बताया।

बीजेपी विधायक के पाग फेंकने पर विवाद

इस घटना ने स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। मिथिला क्षेत्र में पाग को अस्मिता और गौरव का प्रतीक माना जाता है, और इस घटना को संस्कृति के अपमान के रूप में देखा जा रहा है।

'पाग को फेंकते हुए कहा- नहीं, ये मिथिला का सम्मान नही…'

सम्मेलन के दौरान अतिथियों का पारंपरिक रूप से पाग पहनाकर स्वागत किया जा रहा था। इसी दौरान विधायक केतकी सिंह ने पाग को उठाते हुए सवाल किया, ये पाग क्या है।' दर्शकों ने जवाब देते हुए कहा कि यह मिथिला का सम्मान है। इसके बाद विधायक ने पाग को फेंकते हुए कहा- नहीं, ये मिथिला का सम्मान नही… मैथिली ठाकुर मिथिला का सम्मान हैं। बीजेपी विधायक के बयान और व्यवहार से मंच और मैदान में मौजूद लोग हैरान रह गए।

पाग केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि मिथिला की अस्मिता: जन सुराज के प्रत्याशी

विपक्षी पार्टियों ने इसे मिथिला की संस्कृति और परंपरा का अपमान करार दिया। दरभंगा शहरी विधानसभा से जन सुराज के प्रत्याशी राकेश कुमार मिश्रा ने इस घटना की निंदा की। राकेश ने कहा है कि पाग केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि मिथिला की अस्मिता, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। इसका अपमान पूरे मैथिल समाज का अपमान है। इस घटना से मिथिला के लोग गहरे आहत हैं।

विवाद से बिगड़ सकता है क्षेत्रीय चुनावी समीकरण

राकेश कुमार मिश्रा ने मांग की कि भाजपा नेतृत्व इस मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और मिथिला की संस्कृति के सम्मान में स्पष्ट रुख अपनाए। यह घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन चुकी है, जहां लोग पाग के अपमान को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यह विवाद दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों के चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।

Updated on:

23 Oct 2025 06:07 pm

Published on:

23 Oct 2025 06:02 pm

Hindi News / National News / BJP विधायक ने मंच पर फेंका पाग, कहा- नहीं ये मिथिला का सम्मान नहीं और अलीनगर उम्मीदवार मैथिली ठाकुर के लिए कह दी ये बात

