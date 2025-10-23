BJP विधायक ने मंच पर फेंका पाग, कहा- नहीं ये मिथिला का सम्मान नहीं और अलीनगर उम्मीदवार मैथिली ठाकुर के लिए कह दी ये बात

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है वैसे-वैसे राजनीति पारा चढ़ता जा रहा है। सभी पार्टियों के नेता अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बलिया से भाजपा विधायक केतकी सिंह अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी विधायक ने ऐसा किया कि कार्यक्रम में हंगामा हो गया। दरअसर, बीजेपी विधायक ने मिथिला की पहचान और गौरव का प्रतीक 'पाग' को फेंक दिया। इस घटना से मंच और मैदान में मौजूद कार्यकर्ता और स्थानीय लोग नाराज हो उठे। लोगों ने इसे मिथिला की संस्कृति और अस्मिता का अपमान बताया।