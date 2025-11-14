Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: मतगणना आज, NDA पर भरोसा या महागठबंधन को मौका

Bihar Elections Counting: बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। यह चुनाव परिणाम एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों के लिए निर्णायक होगा। साथ ही देश की राजनीति की भावी दिशा भी तय करेंगे। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 14, 2025

Bihar Election 2025

बिहार विधानसभा चुनाव (Photo-Patrika)

Bihar Elections Counting: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आएंगे। मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी और दोपहर 12 बजे तक रुझानों से तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनाव आयोग ने सभी 38 जिलों के मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा और पारदर्शिता के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बिहार के परिणाम सिर्फ राज्य की सत्ता का फैसला नहीं करेंगे, बल्कि देश की राजनीति की भावी दिशा भी तय करेंगे।

दरअसल, केन्द्र की राजनीति में यह समय ‘गठबंधन’ का है। ऐसे में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के लिए यह निर्णायक होगा। ये नतीजे संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले आ रहे हैं। अगर एनडीए फिर से जीतता है, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों के लिए बड़ी राजनीतिक राहत होगी। इससे केंद्र की योजनाओं और भाजपा के चुनावी नैरेटिव को बल मिलेगा।

इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा दम और आत्मविश्वास के साथ तैयारी में जुटेगी। वहीं इंडिया ब्लॉक के बाजी मारने से विपक्षी एकजुटता को ताकत मिलेगी।

NDA:

  1. सरकार बनी तो केन्द्र में मजबूत होगी सरकार: केन्द्र में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में बिहार की अहम भूमिका है। यहां के जेडीयू, एलजेपी (रामविलास) और हम पार्टी के समर्थन के दम पर एनडीए सरकार चल रही है। ऐसे में एनडीए के जीतने पर स्वाभाविक तौर पर केन्द्र में मोदी सरकार-3 बेहद मजबूत हो सकती है।
  2. हारे तो गठबंधन पर असर: यदि बिहार के नतीजे एनडीए के मुताबिक नहीं आए तो केन्द्र में गठबंधन की सरकार संकट से घिर सकती है। विपक्षी शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरेगी। साथ ही भाजपा को अपने कोर एजेंडे से समझौता भी करना पड़ सकता है।

इंडिया

  1. जीते तो देश में विपक्षी गठबंधन को मिलेगी नई दिशा: बिहार में महागठबंधन के चुनाव जीतने पर देश की सियासत गरमा सकती है। इंडिया ब्लॉक के बैनर तले विपक्षी गठबंधन को नई दिशा मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बूस्टर डोज मिलेगी। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी के साथ बंगाल में एकजुटता से चुनाव लडऩे का दबाव भी सहयोग दलों पर बढ़ेगा।
  2. हारे तो एकता ‘समाप्त’ होने का खतरा: यदि महागठबंधन को करारी शिकस्त मिलती है तो विपक्षी एकता खतरे में पड़ सकती है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का टीएमसी से गठबंधन की संभावना शून्य हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और सपा की राह अलग-अलग हो सकती है।

'टाइगर अभी जिंदा है…'

परिणामों से पहले ही पटना में नीतीश के पोस्टर लगने लगे हैं। जनता दल (यूनाइटेड) कार्यालय के बाहर एक पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फोटो के साथ लिखा है ‘टाइगर जिंदा है’।

2020 के चुनाव नतीजे- कुल सीटें-243

दलसीटें जीतीवोट प्रतिशत
भाजपा7419.46
जेडीयू4315.39
वीआईपी41.52
हम40.79
राजद7523.11
कांग्रेस199.48
सीपीआई (माले)123.16
सीपीआई20.83
सीपीएम20.65
एआईएमआईएम51.03
बसपा11.49
लोजपा15.66

'बिहार की जनता एनडीए सरकार को फिर से सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। जब सत्ता विरोधी लहर होती है, तो मतदाता उत्साह में वोट डालने नहीं जाते हैं। चुनाव के दौरान राज्य में कोई ऐसी घटना नहीं हुई, जिससे पता चले कि यह सरकार समर्थक चुनाव था। मतदाताओं ने चुपचाप अपना वोट डाला है। एनडीए सरकार फिर से सत्ता में आ रही है।' - दिलीप जायसवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, बिहार

'बिहार की जनता को पूरा भरोसा है कि जनता की जीत होगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सटीक पोल हमारे पक्ष में है, और यह शुक्रवार क दिखाई देगा जब बिहार की जनता अपनी जीत का जश्न मनाएगी।'- मृत्युंजय तिवारी, वरिष्ठ नेता राजद

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

14 Nov 2025 06:29 am

Hindi News / National News / बिहार चुनाव: मतगणना आज, NDA पर भरोसा या महागठबंधन को मौका

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election: मतगणना से पहले तेजस्वी यादव ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, महागठबंधन के प्रमुख चेहरे हुए शामिल

पटना

अनंत Vs सूरजभान: रिजल्ट से पहले बाहुबलियों के घर महाभोज, ‘छोटे सरकार’ का बेटा लंदन से कर रहा निगरानी

पटना

Bihar Election Result: कैसे होती है वोटों की गिनती? जानें बिहार चुनाव परिणाम का प्रोसेस

14 नवंबर को बिहार में होगी मतगणना
राष्ट्रीय

Bihar Election: ‘नेपाल-बांग्लादेश जैसा नजारा…’ वाले बयान पर बुरे फंसे RJD MLC, DGP ने दिए कार्रवाई के आदेश

Bihar Election
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.