बिहार चुनाव: मतगणना आज, NDA पर भरोसा या महागठबंधन को मौका

'बिहार की जनता एनडीए सरकार को फिर से सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। जब सत्ता विरोधी लहर होती है, तो मतदाता उत्साह में वोट डालने नहीं जाते हैं। चुनाव के दौरान राज्य में कोई ऐसी घटना नहीं हुई, जिससे पता चले कि यह सरकार समर्थक चुनाव था। मतदाताओं ने चुपचाप अपना वोट डाला है। एनडीए सरकार फिर से सत्ता में आ रही है।' - दिलीप जायसवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, बिहार