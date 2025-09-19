‘गिद्ध के मनाने से गाय नहीं मरती’: राहुल गांधी के पोस्ट पर निरहुआ का तंज

निरहुआ ने राहुल गांधी के हालिया 'जेन जी' ट्वीट पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, भोजपुरी में कहावत है- गिद्ध के मानने से गाय नहीं मरती। राक्षस के मनाने से गाय नहीं मरती। किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। भारत एक मजबूत देश है और इसकी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। जब पीएम मोदी दुनिया के सामने भारत का सिर नहीं झुका रहे, तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए ये उटपटांग बातें कर रहे हैं। राहुल का यह पोस्ट युवाओं को वोटर अधिकारों के लिए जागरूक करने वाला था, लेकिन निरहुआ ने इसे मोदी सरकार के खिलाफ साजिश बताया।