ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश और हिजबुल ने POK छोड़ा, अब इस जगह को बना रहे आतंकी ठिकाना

उन्होंने कंधार हाईजैक (1999) के बाद मसूद अजहर की रिहाई का जिक्र कर बालाकोट को जेईएम का गढ़ बताया। मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए अजहर के परिवारजनों का हवाला देते हुए पाकिस्तानी सेना व सरकार को ‘जिहाद का साझेदार’ करार दिया। सभा में जेईएम आतंकी एम-4 राइफलों से लैस थे, जबकि स्थानीय पुलिस, खासकर गढ़ी हबीबुल्लाह थाने के इंस्पेक्टर लियाकत शाह, उनकी सुरक्षा में तैनात थे। सूत्रों के अनुसार, यह अभियान मनसेहरा के जेईएम मरकज ‘शुहदा-ए-इस्लाम’ में नई भर्ती के लिए था, जहां प्रशिक्षण ढांचा तेजी से विस्तारित हो रहा है।