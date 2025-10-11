बिहार चुनाव: तीसरा विकल्प बनकर उभरने की कवायद, PK की जनसुराज में कौन-कौन हैं कद्दावर नेता

उदय सिंह ऊर्फ पप्पू सिंह: जन सुराज पार्टी ने मई 2025 में पूर्व भाजपा सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को अपना पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। 1952 में जन्मे सिंह पूर्णिया से 2004 और 2009 में भाजपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। 2014 में हार के बाद कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन 2019 में फिर असफल रहे। 2024 में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। पप्पू सिंह राजनीतिक घराने से आते हैं। उनकी मां माधुरी सिंह भी पूर्णिया से सांसद रह चुकी हैं।