वोटिंग से पहले खत्म हो गया बिहार चुनाव…AAP सांसद ने ऐसा क्यों कहा

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने चुनावी रैलियां करना भी शुरू कर दिया है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। AAP नेता ने कहा कि वोटिंग से पहले ही बिहार चुनाव खत्म हो गया है, इस चीज को मैं बार-बार कह रहा हूं।