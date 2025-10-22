वोटिंग से पहले खत्म हो गया बिहार चुनाव…AAP सांसद ने ऐसा क्यों कहा

बिहार में दो चरणों में होगा मतदान
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने चुनावी रैलियां करना भी शुरू कर दिया है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। AAP नेता ने कहा कि वोटिंग से पहले ही बिहार चुनाव खत्म हो गया है, इस चीज को मैं बार-बार कह रहा हूं।
बिहार में SIR को लेकर भी आप सांसद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में 80 लाख वोट काटे जा चुके हैं और 5 लाख वोट वहां पर डुप्लीकेट बने हैं। उन्हें अब तक 315 घुसपैठिए मिले हैं। SIR चलाया गया। तो पता नहीं क्यों वोट चोरी का मुद्दा बीच में छोड़ दिया गया।
उन्होंने आगे कहा कि वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जब परिणाम आएंगे तो इसका आपको असर भी दिखेगा। मुझे लगता है कि ये बड़ा मुद्दा है और चुनाव में घोटाला किस तरह से किया जाता है उसका ये उदाहरण भी है।
बिहार में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने प्रदेश की 243 सीटों में से 99 पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चार सूची जारी की थी। पहली सूची में 11, दूसरी लिस्ट में 48, तीसरी में 28 और चौथी सूची में 12 प्रत्याशियों का ऐलान किया है।
बिहार की 243 सीटों पर दो चरणों (6 और 11 नवंबर) को वोटिंग होगी। 14 नवंबर को मतगणना होगी। दूसरे चरण के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 20 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी, वहीं नाम वापसी की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर है।
बता दें कि बिहार में इस साल रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। दरअसल, एनडीए और महागठबंधन के अलावा तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल और प्रशांत सुराज की पार्टी जन सुराज भी चुनावी मैदान में है। तेज प्रताप और प्रशांत किशोर की पार्टी के कारण इस बार मुकाबला रोमांचक हो गया है। वहीं AIMIM और अन्य दल भी अपनी किस्मत अजमा रहे हैं।
