वोटिंग से पहले खत्म हो गया बिहार चुनाव…AAP सांसद ने ऐसा क्यों कहा

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वोटिंग से पहले ही यह चुनाव खत्म हो गया है।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 22, 2025

Bihar Assembly Elections

बिहार में दो चरणों में होगा मतदान

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने चुनावी रैलियां करना भी शुरू कर दिया है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। AAP नेता ने कहा कि वोटिंग से पहले ही बिहार चुनाव खत्म हो गया है, इस चीज को मैं बार-बार कह रहा हूं।

SIR को लेकर कही ये बात

बिहार में SIR को लेकर भी आप सांसद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में 80 लाख वोट काटे जा चुके हैं और 5 लाख वोट वहां पर डुप्लीकेट बने हैं। उन्हें अब तक 315 घुसपैठिए मिले हैं। SIR चलाया गया। तो पता नहीं क्यों वोट चोरी का मुद्दा बीच में छोड़ दिया गया। 

‘वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है’

उन्होंने आगे कहा कि वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जब परिणाम आएंगे तो इसका आपको असर भी दिखेगा। मुझे लगता है कि ये बड़ा मुद्दा है और चुनाव में घोटाला किस तरह से किया जाता है उसका ये उदाहरण भी है।

अकेले चुनाव लड़ रही APP 

बिहार में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने प्रदेश की 243 सीटों में से 99 पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चार सूची जारी की थी। पहली सूची में 11, दूसरी लिस्ट में 48, तीसरी में 28 और चौथी सूची में 12 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। 

दो चरणों में होंगे चुनाव 

बिहार की 243 सीटों पर दो चरणों (6 और 11 नवंबर) को वोटिंग होगी। 14 नवंबर को मतगणना होगी। दूसरे चरण के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 20 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी, वहीं नाम वापसी की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर है।

इस बार रोमांचक होगा मुकाबला

बता दें कि बिहार में इस साल रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। दरअसल, एनडीए और महागठबंधन के अलावा तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल और प्रशांत सुराज की पार्टी जन सुराज भी चुनावी मैदान में है। तेज प्रताप और प्रशांत किशोर की पार्टी के कारण इस बार मुकाबला रोमांचक हो गया है। वहीं AIMIM और अन्य दल भी अपनी किस्मत अजमा रहे हैं।

Bihar Election 2025: महुआ से राघोपुर…बिहार की पांच हाई प्रोफाइल सीट जिन पर सबकी रहेगी नजर
राष्ट्रीय
Bihar Assembly Elections

बिहार चुनाव 2025

22 Oct 2025 05:45 pm

