बिहार चुनाव: NDA में सीट बंटवारे को लेकर पूर्व CM के बदले सुर, मोदी-शाह करेंगे फैसला

Bihar Election: बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सीट बंटवारों को लेकर बीते कुछ दिनों से विचार विमर्श किया जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक जीतन राम मांझी ने शनिवार को एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बयान दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आएगा, उसको सभी मानेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद ही बातें होंगी।