बिहार चुनाव: NDA में सीट बंटवारे को लेकर पूर्व CM के बदले सुर, मोदी-शाह करेंगे फैसला

Bihar Election: बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सीट बंटवारों को लेकर बीते कुछ दिनों से विचार विमर्श किया जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक जीतन राम मांझी ने शनिवार को एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बयान दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आएगा, उसको सभी मानेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद ही बातें होंगी।
गया के सांसद मांझी ने कार्यकर्ताओं को चुनाव अकेले लड़ने के लिए तैयार रहने की बात कही थी। उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बोला गया था। उन्होंने स्वीकार किया है कि कभी-कभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस प्रकार के बयान दिया जाता है।
मांझी से जब लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान के बारे पूछा गया तो कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल वे चिराग को लेकर कुछ नहीं कहना चाहते है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2020 से लोग उनका 'चाल और चरित्र' देख रहे हैं।
हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने चिराग को नसीहत देते हुए कहा कि अभी देश और बिहार को एनडीए की जरूरत है, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे गठबंधन कमजोर पड़े।
केरल कांग्रेस द्वारा बीड़ी की तुलना बिहार से करने के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह बयान कांग्रेस का लोकतंत्र पर अविश्वास दिखाता है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी सिर्फ 'भद्दी भद्दी बातें' करके खुद को स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने केरल कांग्रेस द्वारा दिए गए इस बयान की कड़ी निंदा की।