घर वाले भेज रहे थे ससुराल तो मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई महिला, साल भर पहले ही हुई थी शादी

शादी के बाद ससुराल जाते हुए अक्सर महिलाओं की आंखे भर आती है। माता-पिता और भाई-बहनों से अलग होने का दुख लड़कियों के मन को उदास कर देता है। इसलिए महिलाओं के लिए आमतौर पर पिहर छोड़ कर ससुराल जाना एक भावुक पल होता है और महिलाएं कुछ दिन और अपने घर पर रूकने के लिए तरह तरह के बहाने लगाती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ससुराल जाने से बचने के लिए कोई महिला मोबाइल के टॉवर पर चढ़ गई हो और हंगामा करने लगी हो। ऐसा ही एक अनोखा मामला बिहार में सामने आया है। यहां 'मैं ससुराल नहीं जाऊंगी' की मांग को लेकर एक महिला ऊंचे टॉवर पर चढ़ गई। इसके बाद क्षेत्र में अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई।