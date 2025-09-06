बिहार चुनाव: INDIA ब्लॉक ने सीट बंटवारे पर बनी सहमति, जल्द होगी घोषणा

बैठक में सीट बंटवारे के अलावा तेजस्वी यादव की प्रस्तावित यात्रा पर भी चर्चा हुई, जो 15 सितंबर से सासाराम से शुरू होगी। यह यात्रा राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा की तर्ज पर होगी और पिछले अभियान में छूटे जिलों को कवर करेगी। RJD प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, "यात्रा की योजना तैयार है, लेकिन विस्तृत जानकारी अधिसूचना के बाद साफ होगी।" कुछ नेताओं में इस बात को लेकर असमंजस था कि क्या यह यात्रा केवल RJD की होगी या इसमें अन्य सहयोगी दल भी शामिल होंगे। राजेश राम ने स्पष्ट किया कि बैठक में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई।