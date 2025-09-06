बिहार चुनाव: INDIA ब्लॉक ने सीट बंटवारे पर बनी सहमति, जल्द होगी घोषणा

Bihar Assembly Election: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) ने सीट बंटवारे को लेकर अहम सहमति बना ली है। शनिवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के पटना स्थित आवास पर हुई बैठक में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP), झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस, वामपंथी दल और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में सीट बंटवारे पर व्यापक सहमति बनी, और जल्द ही औपचारिक घोषणा की उम्मीद है।
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें सभी घटक दलों ने सीट आवंटन पर सहमति जताई। राम ने कहा, पिछले चुनावों के विपरीत, इस बार कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा की सफलता ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस अन्य सहयोगियों की सीटें हड़पेगी।
INDIA ब्लॉक के नेताओं के अनुसार, सीटों का प्रारंभिक समायोजन पूरा हो चुका है। RJD और कांग्रेस के बीच अगले कुछ हफ्तों में उच्चस्तरीय बैठक के बाद सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा हो सकती है। एक वरिष्ठ RJD नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, हर सीट पर विस्तृत चर्चा हो रही है, और बातचीत सुचारु रूप से चल रही है। विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक मुकेश सहनी ने भी कहा, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है।
सूत्रों के अनुसार, RJD 122-124 सीटों, कांग्रेस 58-62 सीटों, वामपंथी दल 31-33 सीटों, VIP 20-22 सीटों, RLJP 5-7 सीटों और JMM 2-3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। JMM को RJD के कोटे से सीटें दी जाएंगी, जैसा कि पिछले साल झारखंड विधानसभा चुनाव में हुआ था। 2020 के चुनाव में RJD ने 144, कांग्रेस ने 70, CPI(ML) ने 19, CPI ने 6 और CPM ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस बार गठबंधन में RLJP और JMM के शामिल होने से सीटों का समायोजन जरूरी हो गया है।
2020 में RLJP और VIP NDA का हिस्सा थे, लेकिन अब दोनों दल INDIA ब्लॉक के साथ हैं। RLJP ने 2020 में तीन सीटें जीती थीं, जबकि VIP ने 11 में से चार सीटें हासिल की थीं। हालांकि, बाद में VIP के कई विधायक BJP में शामिल हो गए। JMM प्रवक्ता बबलू पांडे ने कहा, "झारखंड की तर्ज पर RJD के साथ हमारा सीट बंटवारा हुआ है।"
बैठक में सीट बंटवारे के अलावा तेजस्वी यादव की प्रस्तावित यात्रा पर भी चर्चा हुई, जो 15 सितंबर से सासाराम से शुरू होगी। यह यात्रा राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा की तर्ज पर होगी और पिछले अभियान में छूटे जिलों को कवर करेगी। RJD प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, "यात्रा की योजना तैयार है, लेकिन विस्तृत जानकारी अधिसूचना के बाद साफ होगी।" कुछ नेताओं में इस बात को लेकर असमंजस था कि क्या यह यात्रा केवल RJD की होगी या इसमें अन्य सहयोगी दल भी शामिल होंगे। राजेश राम ने स्पष्ट किया कि बैठक में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई।