बिहार के बाद अब पूरे देश में लागू होगा SIR! चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को बुलाई बैठक

Election Commission of India: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष के सभी दल SIR का विरोध कर रहे है। इसी बीच खबर आ रही है कि भारतीय चुनाव आयोग (ECI) अब इसे पूरे देश में लागू करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) की एक बैठक बुलाई है।