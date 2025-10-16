JDU की दूसरी लिस्ट जारी, 9 महिलाओं पर नीतीश ने जताया भरोसा, LJP के दावे वाली सीटों पर उतारे उम्मीदवार

बुधवार को पहली लिस्ट में 57 कैंडिडेट के नाम थे। जिसमें 3 बाहुबलियों को टिकट मिला है। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडेय को उतरा है। वहीं जदयू की पहली लिस्ट में 18 विधायकों को रिपीट किया गया है। जदयू के चार विधायकों का टिकट कटा है। इसके साथ ही, लोजपा (रामविलास) की दावे वाली पांच सीटों सोनबरसा, अलौली, राजगीर, एकमा और मोरबा पर भी नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी उतार दिए है। बता दें कि पासवान की एलजेपी (R) को 29 सीटें मिली है। इसमें से पांच पर अब जदयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे।