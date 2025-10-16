JDU की दूसरी लिस्ट जारी, 9 महिलाओं पर नीतीश ने जताया भरोसा, LJP के दावे वाली सीटों पर उतारे उम्मीदवार

सीएम नीतीश कुमार। फोटो- आईपीआरडी
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 44 लोगों के नाम हैं। तेजस्वी की पत्नी राजश्री की तुलना जर्सी गाय से करने वाले राजवल्लभ की पत्नी विभा देवी को टिकट दिया गया है। बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को औरंगाबाद की नवीनगर से टिकट दिया गया है। चेतन आनंद साल 2020 में शिवहर से विधायक बने थे। जदयू की दूसरी लिस्ट में 9 महिलाओं को शामिल किया गया है। 4 मुस्लिम चेहरों को भी टिकट दिया गया है।
इससे पहले JDU ने 57 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी। पार्टी इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। इसमें पूरा जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है। 37 पिछड़ा, 22 अतिपिछड़ा, 22 पिछड़ा और 04 अल्पसंख्यक और एक अनुसूचित जनजाति को टिकट दिया गया है। बेलागंज से मनोरमा देवी को एक बार फिर से JDU ने मौका दिया है। मनोरमा देवी पिछले उपचुनाव में बेलागंज से जीत कर आईं थी।
बुधवार को पहली लिस्ट में 57 कैंडिडेट के नाम थे। जिसमें 3 बाहुबलियों को टिकट मिला है। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडेय को उतरा है। वहीं जदयू की पहली लिस्ट में 18 विधायकों को रिपीट किया गया है। जदयू के चार विधायकों का टिकट कटा है। इसके साथ ही, लोजपा (रामविलास) की दावे वाली पांच सीटों सोनबरसा, अलौली, राजगीर, एकमा और मोरबा पर भी नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी उतार दिए है। बता दें कि पासवान की एलजेपी (R) को 29 सीटें मिली है। इसमें से पांच पर अब जदयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग