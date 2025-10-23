Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘लालू जी का जंगलराज…’: तेजस्वी को CM फेस घोषित करने पर PK की पहली प्रतिक्रिया, जानें किसने क्या क्या कहा

Bihar Elections: बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महागठनबंधन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन के अनुसार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। वहीं, मु​केश सहनी को ​उपमुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाए जाने के बाद बीजेपी, जन सुराज पार्टी [&hellip;]

3 min read

पटना

image

Shaitan Prajapat

Oct 23, 2025

Tejashwi Yadav

तेजस्वी यादव। Image Source: Instagram@

Bihar Elections: बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महागठनबंधन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन के अनुसार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। वहीं, मु​केश सहनी को ​उपमुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाए जाने के बाद बीजेपी, जन सुराज पार्टी सहित कई ​पार्टियों के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

लालू जी का जंगलराज अगर लौटेगा तो…: प्रशांत किशोर

महागठबंधन के सीएम फेस पर चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया आई है। सीवान में मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार हो जाता है। एक नहीं पांच डिप्टी सीएम बना दो उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये कोई नई घोषणा नहीं है। पीके ने आगे कहा कि पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगलराज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है?

हमारे के लिए रास्ता और आसान हो गया : केसी त्यागी

पटना में JDU नेता केसी त्यागी ने बिहार में महागठबंधन द्वारा राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने पर कहा कि हमारे लिए रास्ता और आसान हो गया है। उनकी पार्टी (RJD) का जन आधार निरंतर सिकुड़ता जा रहा है।

इतना लड़-झगड़ कर, इतनी मिन्नतें करके: चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किए जाने पर कहा, इतना लड़ कर, झगड़ कर, इतनी मिन्नतें करके, कहीं पर डर दिखाकर अगर आपको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर स्वीकार किया गया तो क्या स्वीकार किया गया। यदि आप इतना झगड़ा करके मुख्यमंत्री चेहरा बने हैं तो इसका अर्थ है कि आपके चेहरे को लेकर गठबंधन के भीतर स्वाभाविक स्वीकार्यता नहीं है। हम लोग बार-बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है कि विधायक बैठेंगे और वे अपना नेता चुनेंगे क्योंकि हमारे गठबंधन में पांच दल हैं।

यह एक बहुत अच्छा कदम: शशि थरूर

बिहार में महागठबंधन द्वारा राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में कहा, मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा कदम है क्योंकि हमारे देश में मतदाता किसी चेहरे को वोट देना पसंद करते हैं। बिहार में भी लोगों को यह पता होना चाहिए कि अगर आप हमें वोट देंगे तो आपको यही मिलेगा। यह एक बहुत अच्छा संदेश है। कांग्रेस आमतौर पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करती, वे पहले से ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा में शामिल हो रहे हैं। यह समर्थन का एक स्पष्ट संकेत भी है।

गुंडागर्दी करके बेटे को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया: सम्राट चौधरी

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किए जाने पर कहा, लालू यादव ने जबरदस्ती अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस और सभी पार्टियों को एक तरह से टॉर्चर किया। जिस तरह लालू यादव ने 15 सालों तक अपराधियों का राज चलाया उसी तरह उन्होंने अपने गठबंधन में गुंडागर्दी करके अपने बेटे को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया। बिहार की जनता ने उन्हें 15 साल तक सत्ता दी लेकिन बिहार की जनता को क्या मिला? लूट, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार और चोरी करने का इनाम। चोरी के आरोप में जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका है उसके बेटे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया है। इसलिए आज लोकतंत्र के लिए शर्मशार करने वाला दिन है कि लालू यादव जैसे भ्रष्ट व्यक्ति के परिवार को महागठबंधन ने सत्ता के लिए समर्थन देने का काम किया है।

सही समय पर सही निर्णय : भूपेश बघेल

कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने पर कहा, सही समय पर सही निर्णय हुआ है जिसकी घोषणा आज हुई है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री, दोनों चेहरे घोषित हो चुके हैं। अब सवाल भाजपा और NDA से है कि उनका चेहरा कौन है? भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के बयान पर उन्होंने कहा, आरोपित क्या अपराधी हो जाता है?… भाजपा में भी कितने दागदार नेता हैं।

ये भी पढ़ें

सीएम फेस घोषित होने के बाद तेजस्वी ने कर दिया खेला, इन सीटों से प्रत्याशियों ने नामांकन लिए वापस
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Oct 2025 06:55 pm

Hindi News / National News / ‘लालू जी का जंगलराज…’: तेजस्वी को CM फेस घोषित करने पर PK की पहली प्रतिक्रिया, जानें किसने क्या क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Exclusive: भारत में रात की नौकरी पर महिलाओं को हरी झंडी: कौन से राज्य आगे, महिला अपराध का खौफनाक सच

Women Night Shift India
राष्ट्रीय

असली बारिश से कितनी अलग है Artificial Rain,जानिए पूरा सच

Heavy Rain
राष्ट्रीय

रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह से 6 दिन बात नहीं की… उसके बाद अभिनेता की मौत! CBI की क्‍लोजर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Sushant singh Rajput Rhea Chakraborty
मुंबई

‘रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से NDA सरकार’: PM का युवाओं से संवाद

PM Narendra Modi
राष्ट्रीय

दिल्ली में दुकानों पर अब रात में भी काम कर सकेंगी महिलाएं, जानें क्या होंगे नियम

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.