सीएम फेस घोषित होने के बाद तेजस्वी ने कर दिया खेला, इन सीटों से प्रत्याशियों ने नामांकन लिए वापस

बिहार में महागठबंधन ने गुरुवार को तेजस्वी यादव का सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित कर दिया है। प्रदेश की जनता के बीच महागठबंधन ने आज एकता का संदेश दिया। दरअसल, सीट बंटवारे का ऐलान नहीं होने के कारण महागठबंधन को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं सीएम फेस घोषित होने के बाद तीन सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। इन्होंने राजद के प्रत्याशियों का समर्थन किया है।