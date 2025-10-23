Patrika LogoSwitch to English

सीएम फेस घोषित होने के बाद तेजस्वी ने कर दिया खेला, इन सीटों से प्रत्याशियों ने नामांकन लिए वापस

Bihar Chunav 2025: तेजस्वी यादव के सीएम फेस घोषित होने के बाद महागठबंधन के तीन प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 23, 2025

बिहार में दो चरणों में होगा मतदान (Photo-IANS)

बिहार में महागठबंधन ने गुरुवार को तेजस्वी यादव का सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित कर दिया है। प्रदेश की जनता के बीच महागठबंधन ने आज एकता का संदेश दिया। दरअसल, सीट बंटवारे का ऐलान नहीं होने के कारण महागठबंधन को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं सीएम फेस घोषित होने के बाद तीन सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। इन्होंने राजद के प्रत्याशियों का समर्थन किया है।

इन सीटों से लिया नाम वापस

  • बाबूबरही विधानसभा सीट से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है। इस सीट से गुलाब यादव उम्मीदवार थीं। वहीं राजद ने अरुण कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया था। अब महागठबंधन के अरुण कुशवाह प्रत्याशी होंगे।
  • इसके अलावा वारसलीगंज से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिंह ने भी अपना नाम वापस ले लिया। इस सीट से राजद प्रत्याशी अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता है। अब महागठबंधन की प्रत्याशी अनीता होंगी।
  • प्राणपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी तौकीर आलम ने अपना नाम वापस ले लिया। राजद ने यहां से इशरत प्रवीण को उम्मीदवार बनाया था। अब इशरत प्रवीण ही महागठबंधन की प्रत्याशी होंगी।

कई सीटों पर होंगे आमने-सामने

बता दें कि बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के बीच कई सीटों पर फ्रेंडली मुकाबला होगा। दरअसल, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी थी और ना ही सीट शेयरिंग को लेकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। जिससे कई सीटों पर महागठबंधन के दलों के बीच दोस्ताना मुकाबला होगा। बताया जा रहा है कि ऐसी करीब 10 सीटें हो सकती है। 

NDA पर बढ़ा दवाब

महागठबंधन के सीएम और डिप्टी सीएम फेस के ऐलान के बाद अब एनडीए पर सीएम फेस की घोषणा का दवाब बढ़ गया है। दरअसल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी बीजेपी अध्यक्ष और अमित शाह से कहा- वे भी अब अपना सीएम फेस घोषित कर दें।

गहलोत ने कही ये बात

अशोक गहलोत ने कहा- अब अमित शाह को जवाब देना चाहिए कि क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे... महाराष्ट्र में चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो क्या वो नीतीश को भी धोखा देंगे या नहीं? साफ़ करें। वरना आप जनता को धोखा दे रहे हैं।

