लाठियां भांज रहा महालठबंधन, पीठ पीछे एक-दूसरे की खींच रहे खाल: बेगुसराय में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी की पुण्यतिथि है। देश कभी नहीं भूलेगा कि इस कांग्रेस परिवार ने उनका कितना अपमान किया था। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि दलितों और पिछड़ों के अधिकारों को छीनने के लिए कांग्रेस किस हद तक जा सकती है। इन लोगों के लिए केवल अपना परिवार ही सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सीताराम केसरी हमारे बिहार के गौरव थे। इस परिवार ने सीताराम केसरी को उनके घर के बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें उठाकर फुटपाथ पर फेंक दिया। उन्होंने उनसे कांग्रेस अध्यक्ष का पद छीन लिया।