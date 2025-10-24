लाठियां भांज रहा महालठबंधन, पीठ पीछे एक-दूसरे की खींच रहे खाल: बेगुसराय में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo-ANI)
Bihar Elections: बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुक्रवार से एनडीए उम्मीदवारों के लिए रैलियां कर रहे है और उनके लिए वोट मांग रहे है। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज बिहार के बेगुसराय पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने जंगलराज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक तरफ NDA है जिसमें सूझबूझ से भरा नेतृत्व है। वहीं, दूसरी तरफ महालठबंधन लाठियां भांज रहा है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोलें लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महालठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है।
बेगुसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपने हमेशा मोदी पर भरोसा जताया है। प्रदेश की जनता ने नीतीश कुमार पर आशीर्वाद बरसाया है। उन्होंने कहा कि आपका यही विश्वास विकास को विकास के नए दौर की तरफ ले जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी की पुण्यतिथि है। देश कभी नहीं भूलेगा कि इस कांग्रेस परिवार ने उनका कितना अपमान किया था। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि दलितों और पिछड़ों के अधिकारों को छीनने के लिए कांग्रेस किस हद तक जा सकती है। इन लोगों के लिए केवल अपना परिवार ही सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सीताराम केसरी हमारे बिहार के गौरव थे। इस परिवार ने सीताराम केसरी को उनके घर के बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें उठाकर फुटपाथ पर फेंक दिया। उन्होंने उनसे कांग्रेस अध्यक्ष का पद छीन लिया।
बेगुसराय में बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि आज बिहार में 24 घंटे बिजली रहती है। आज बिहार में शैक्षणिक विकास हुआ है। बिहार में युवाओं को रोजगार मिला है और महिला सशक्तिकरण हुआ है। आज देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है। बिहार में एक बार फिर NDA की सरकार बने। बिहार में कानून का राज है। लोग एक बार फिर बिहार में NDA की सरकार बनाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग