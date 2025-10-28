‘सरकारी नौकरी के नाम पर भ्रामक घोषणाएं’: नीतीश कुमार ने बोला तेजस्वी पर ​तीखा हमला

Bihar Assembly Elections: बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक ने मंगलवार चुनाव घोषणापत्र जारी कर दिया है। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान जारी घोषणापत्र का नाम 'तेजस्वी प्रतिज्ञा प्रण'रखा गया है। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को लुभाने के लिए सरकारी नौकरी, मुफ्त बिजली और वक्फ कानून पर रोक लगाने सहित कई बड़े वादे किए है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर हमला बोला है। बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया है।