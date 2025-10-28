Patrika LogoSwitch to English

‘सरकारी नौकरी के नाम पर भ्रामक घोषणाएं’: नीतीश कुमार ने बोला तेजस्वी पर ​तीखा हमला

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के घोषणापत्र पर जमकर हमला बोला है। नीतीश ने कहा कि कुल लोग युवाओं को बरगलाने के लिए सरकारी नौकरी जैसी भ्रामक घोषणाएं कर रहे है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Shaitan Prajapat

Oct 28, 2025

Bihar Chief Minister Nitish Kumar

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Photo-ANI)

Bihar Assembly Elections: बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक ने मंगलवार चुनाव घोषणापत्र जारी कर दिया है। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान जारी घोषणापत्र का नाम 'तेजस्वी प्रतिज्ञा प्रण'रखा गया है। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को लुभाने के लिए सरकारी नौकरी, मुफ्त बिजली और वक्फ कानून पर रोक लगाने सहित कई बड़े वादे किए है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर हमला बोला है। बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया है।

'युवाओं को बरगलाने के लिए सरकारी नौकरी जैसी भ्रामक घोषणाएं'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के घोषणापत्र पर जमकर हमला बोला है। नीतीश ने कहा कि कुल लोग युवाओं को बरगलाने के लिए सरकारी नौकरी जैसी भ्रामक घोषणाएं कर रहे है। बिहार की जनता सब जानती है। आज भी लोगों को लालू के जंगलराज याद है। प्रदेश की जनता से झूठे वादें किए जा रहे है।

महागठबंधन घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा: नित्यानंद राय

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर कहा, आज घमंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ है। भ्रष्टाचार के आरोप में जिसपर दोष सिद्ध हो चुका है वो कह रहा है कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। आपने घोषणा पत्र में जो भी डाला है वो झूठ का पुलिंदा है इसपर बिहार के लोग भरोसा नहीं कर रहे। NDA और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी पर बिहार के लोगों को भरोसा है।

सरकार में आना ही नहीं है तो झूठ बोलने में क्या जाता है: चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री और LJP-रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर कहा कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने परिवार में एक सरकारी नौकरी की बात की है। झूठ बोलने पर आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे। झूठ बोलने में ये इतने माहिर हैं। सबको पता है कि ये संभव नहीं है।

खोदा पहाड़ निकली चुहिया : सम्राट चौधरी

बिहार के उपमुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर कहा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इस तरह की कोई व्यवस्था उनके घोषणा पत्र में नहीं आई। उन्हें बताना चाहिए कि पैसा कहां से आएगा? क्या बजट लगेगा? कैसे काम करेंगे? लालू यादव की अराजकता को लोगों को बताना पड़ेगा। माफी मांगनी पड़ेगी। ये सिर्फ घोषणा वाला मेनिफेस्टो है।

'तेजस्वी प्रण' की खास बातें

गठबंधन के इस घोषणापत्र के कवर पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तस्वीर छापी हुई है। इस पर लिखा है, न्यायपूर्ण नए बिहार के लिए संकल्प पत्र 2025। ​इस घोषणापत्र में रोजगार, महिलाओं, किसानों और अल्पसंख्यकों को लेकर कई बड़े वादें किए गए है। महागठबंधन के मुताबिक, यह सिर्फ चुनावी दस्तावेज नहीं, बल्कि समृद्ध और न्यायपूर्ण बिहार के निर्माण का संकल्प है। उन्होंने एनडीए सरकार पर 20 साल की विफलताओं, बेरोजगारी, पलायन और अपराध का आरोप लगाए है।

Updated on:

28 Oct 2025 07:04 pm

Published on:

28 Oct 2025 07:03 pm

Hindi News / National News / ‘सरकारी नौकरी के नाम पर भ्रामक घोषणाएं’: नीतीश कुमार ने बोला तेजस्वी पर ​तीखा हमला

