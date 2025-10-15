बिहार चुनाव से पहले RJD को एक और बड़ा झटका, केदार नाथ सिंह BJP में शामिल

सूत्रों के मुताबिक, केदार नाथ का फैसला परिवारिक रिश्तों और टिकट वितरण पर अटके विवाद से प्रेरित है। वे महाराजगंज लोकसभा से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के छोटे भाई हैं, जो भाजपा से जुड़े हैं। केदार ने कहा, "परिवार से अलग नहीं रह सकता। जहां बड़े भाई रहेंगे, मैं उनके साथ ही हूं।" आरजेडी में सीट शेयरिंग की देरी और बनियापुर सीट पर अनिश्चितता ने उन्हें मजबूर किया। हाल ही में महागठबंधन में RJD को 134 सीटें मिलने की चर्चा है, लेकिन कांग्रेस (60), VIP (15) और अन्य सहयोगियों के बीच टकराव बढ़ा है।