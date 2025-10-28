शराबबंदी कानून से मुक्त होगी ताड़ी, महागठबंधन ने घोषणापत्र में किया ऐलान, जानें क्यों महत्वपूर्ण मुद्दा

तेजस्वी ने याद दिलाया कि महागठबंधन सरकार में उप-मुख्यमंत्री रहते उन्होंने नीतीश कुमार को ताड़ी को शराब की श्रेणी से बाहर रखने के लिए मनाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, पासी समुदाय पीढ़ियों से ताड़ और खजूर के पेड़ों से ताड़ी निकालता रहा है, लेकिन सीएम नीतीश ने नहीं माना। अब यह वादा घोषणापत्र का हिस्सा बन गया है। बिहार जाति सर्वेक्षण के अनुसार, पासी जाति की आबादी करीब 13 लाख (कुल आबादी का 1% से कम) है, जो महादलित उप-श्रेणी में आती है। राजद इसे दलित वोटों को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। लालू प्रसाद ने भी मुख्यमंत्री रहते ताड़ी पर टैक्स माफ किया था।