बिहार चुनाव: PM मोदी और अमित शाह के कार्यक्रम का शेड्यूल जारी, यहां से करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां की शुरुआत

प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी कार्यक्रम फाइनल हो गया है। वे सबसे पहले 24 अक्टूबर को समस्तीपुर पहुंचेंगे। यहां कर्पूरी ग्राम में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के घर जाएंगे और श्रद्धांजलि अर्पित कर अभियान की शुरुआत करेंगे। उसी दिन समस्तीपुर और बेगूसराय में विशाल जनसभाएं करेंगे। 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में रैलियां होंगी। इसके बाद 2, 3, 6 और 7 नवंबर को भी कार्यक्रम निर्धारित हैं। पीएम मोदी की रैलियां एनडीए के लिए जोश भरेंगी।