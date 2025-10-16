Bihar Elections: तेजप्रताप ने मधेपुरा में उतारा कैंडिडेट, तेजस्वी के लिए खड़ी की मुश्किलें

Bihar Elections: बिहार की सियासत में यादव परिवार का आंतरिक कलह अब चुनावी रंग ले चुका है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने राजद के गढ़ कही जाने वाली मधेपुरा सीट से अपना प्रत्याशी उतार दिया है। 2010 से लेकर अब तक इस सीट पर राजद ही कब्जा है। इस सीट को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा से जोड़कर भी देखा जाता है। तेज प्रताप ने यहां से संजय यादव को प्रत्याशी बनाया है।