Bihar Elections: तेजप्रताप ने मधेपुरा में उतारा कैंडिडेट, तेजस्वी के लिए खड़ी की मुश्किलें

तेज प्रताप ने मधेपुरा से उतारा प्रत्याशी ( फोटो- X/@Team_tejpratap)
Bihar Elections: बिहार की सियासत में यादव परिवार का आंतरिक कलह अब चुनावी रंग ले चुका है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने राजद के गढ़ कही जाने वाली मधेपुरा सीट से अपना प्रत्याशी उतार दिया है। 2010 से लेकर अब तक इस सीट पर राजद ही कब्जा है। इस सीट को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा से जोड़कर भी देखा जाता है। तेज प्रताप ने यहां से संजय यादव को प्रत्याशी बनाया है।
मधेपुरा से जन सुराज और आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। पीके ने शशि कुमार यादव और AAP ने साहूगढ़ पंचायत के मुखिया मुकेश यादव को प्रत्याशी बनाया है।
बता दें कि तेज प्रताप, प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल ने इस सीट पर यादव प्रत्याशी को टिकट दिया है। दरअसल, इस सीट पर 28 प्रतिशत यादव वोट बैंक है। वहीं यदि MY समीकरण देखे तो यह आंकड़ा 39 प्रतिशत हो जाता है। यादव को टिकट देकर तीनों पार्टियां राजद के MY वोट में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है।
गुरुवार को लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने महुआ विधानसभा सीट से नामांकन किया है। उन्होंने कहा, "मैंने अपने दादी के आशीर्वाद से नामांकन दाखिल किया है। लोग समर्थन कर रहे हैं। जो काम करेगा वही महुआवासियों के दिल में रहेगा। हमने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। हम महुआ को जिला बनाने का और यहां के युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे।
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के अलावा तेज प्रताप यादव तथा प्रशांत किशोर की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। पीके और तेज प्रताप की पार्टी से इस बार चुनाव रोमांचक हो गया है। हालांकि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है और वहीं जन सुराज और जनशक्ति जनता दल अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है।
