पीएम मोदी के बयानों पर तेज प्रताप ने किया पलटवार, तेजस्वी के सीएम फेस पर कही ये बात

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

पटना

Oct 24, 2025

Bihar Elections: बिहार में अगले माह में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुक्रवार से चुनाव प्रचार प्रसार जुट गए है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी महागठबंधन सभी विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला है। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

पीएम मोदी के बयानों पर किया पलटवार

पीएम मोदी ने बेगुसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जंगलराज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। इस बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी। तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ मतदाताओं के मूड पर निर्भर करता है। केवल समय ही बताएगा कि क्या होता है। 14 नवंबर को सभी को पता चल जाएगा।

भाई को सीएम फेस घोषित करने पर कही ये बात

महागठबंधन ने गुरुवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित कर दिया है। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव से मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तेज प्रताप ने कहा कि हम अपनी पार्टी के लिए प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रहे है। हमको दूसरी पार्टियों से कोई मतलब नहीं है।

'महुआ में मुझे कोई चुनौती नहीं'

तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुझे महुआ में कोई चुनौती नहीं है। मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता हूं। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा केवल बिहार के लिए काम करना है। बिहार में रोजगार, शिक्षा, पलायन, बलात्कार, हत्या सहित कई मुद्दें है, जिनको हमारी पार्टी जनता के बीच लेकर जाएगी।

महुआ सीट पर इन चार लोगों के बीच है मुकाबला

महुआ विधानसभा सीट पर मुख्य रूप से 4 उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। जनशक्ति जनता दल की ओर से तेज प्रताप यादव है। वहीं, NDA के घटक दल लोजपा (रामविलास) की ओर से संजय कुमार सिंह मैदान में ताल ठोक रहे हैं। महागठबंधन के घटक दल राजद ने मुकेश कुमार रौशन भी इस सीट से चुनाव लड़ रहे है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने इंद्रजीत प्रधान को यहां से टिकट दिया है।

Hindi News / National News / पीएम मोदी के बयानों पर तेज प्रताप ने किया पलटवार, तेजस्वी के सीएम फेस पर कही ये बात

