पीएम मोदी के बयानों पर तेज प्रताप ने किया पलटवार, तेजस्वी के सीएम फेस पर कही ये बात

पीएम मोदी ने बेगुसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जंगलराज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। इस बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी। तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ मतदाताओं के मूड पर निर्भर करता है। केवल समय ही बताएगा कि क्या होता है। 14 नवंबर को सभी को पता चल जाएगा।