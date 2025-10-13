Bihar elections: फिर छलका उपेंद्र कुशवाहा का दर्द, X पर लिखा- ‘जहां मेरा घर था, वहीं बारिश की’

इससे पहले उन्होंने रविवार शाम अपने मित्रों और साथियों को संबोधित करते हुए पोस्ट करते हुए लिखा, "प्रिय मित्रों/साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों-लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा। परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की विवशता और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे।"