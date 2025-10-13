Bihar elections: फिर छलका उपेंद्र कुशवाहा का दर्द, X पर लिखा- ‘जहां मेरा घर था, वहीं बारिश की’

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा। (Photo-IANS)
Bihar elections: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी गई है। गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली है। कुशवाहा ने एक्स पर शायरी पोस्ट की। उपेंद्र ने लिखा- 'आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था, वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की।' इस शायरी को उपेंद्र की नराजागी से जोड़कर देखा जा रहा है।
इससे पहले उन्होंने रविवार शाम अपने मित्रों और साथियों को संबोधित करते हुए पोस्ट करते हुए लिखा, "प्रिय मित्रों/साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों-लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा। परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की विवशता और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे।"
उन्होंने आगे लिखा, "किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखतीं। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है।"
उन्होंने अंत में अपने समर्थकों से यह भी आग्रह किया कि आप गुस्से को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही।
विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने रविवार को सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है। इस बंटवारे के तहत भाजपा और जदयू 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लोजपा (रामविलास) को 29 सीट और हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छह-छह सीटें मिली हैं।
